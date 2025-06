ⓒ FNC Entertainment

يُبرهن جونغ يونغ هوا، عضو فرقة CNBLUE، على توسع نطاقه الموسيقي من خلال ألبومه الجديد، وذلك بما يؤكد تطوره الفني.

ففي 24 يونيو، أطلقت شركة FNC Entertainment عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ملصق قائمة أغاني ألبوم جونغ يونغ هوا المصغر الثالث "One Last Day". وقد أظهر الملصق المنشور أشياء ذات أجواء غامضة ومميزة، مثل كرسي خشبي، إضاءة، أريكة محترقة، سلم، وهي تتناسب تماما مع الصور المفاهيمية التي تم الكشف عنها سابقا، مما يثير حماس الجمهور وتوقعاتهم للألبوم الجديد.

ووفقا لقائمة الأغاني، يضم هذا الألبوم 7 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية Night Runner (Shooting Star)، بالإضافة إلىINTRO، WOULD YOU، Almost Forever، Espresso Martini، Love me baby love me، وRED. ومن الجدير بالذكر أن أغنية WOULD YOU كانت قد أحدثت ضجة كبيرة عند الكشف عنها مسبقا في حفله المنفرد "YOUR CITY" العام الماضي.

وكعادته، شارك جونغ يونغ هوا في كتابة وتلحين معظم أغاني هذا الألبوم، باستثناء الأغنية الموسيقية INTRO. ومن المتوقع أن يُظهر جونغ يونغ هوا من خلال هذا الألبوم الجديد قدراته المتعددة، التي تمكنه من التعبير عن أي نوع موسيقي بأسلوبه الخاص والمميز، مما يعكس اتساع نطاقه الموسيقي بشكل لافت.

يُعد الألبوم المصغر الثالث "One Last Day" تجسيدا حيا للنمو الموسيقي الذي شهده جونغ يونغ هوا، الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقته الفردية.

ويعتمد هذا الألبوم مفهوم "SPACE" الرئيسي، الذي يشمل معنيي "الكون" و"الفضاء"، ليرمز إلى الإمكانيات الموسيقية اللامتناهية والتوسع الفني لجونغ يونغ هوا مثل الكون نفسه. وفي الوقت ذاته، يصور الألبوم مساحة خاصة تعكس عالمه الداخلي كفنان وحبه العميق لمعجبيه.

أخيرا، من المقرر أن يُطرح ألبوم جونغ يونغ هوا الجديد "One Last Day" يوم 3 يوليو، الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا، عبر جميع مواقع الموسيقى الرئيسية.