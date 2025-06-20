"جون تيه-إيل" يبدأ العمل في سوق "بيونغ-هوا"

عمل "جون تيه-إيل" في سوق "بيونغ هوا" في "تشونغ غييه تشون" قبل أن يتم العشرين بعدة أعوام من أجل أن يكسب مالًا يساهم به في إعالة أسرته. وكان سوق "بيونغ-هوا" في ذلك الوقت ممتلئًا بمصانع الملابس الصغيرة التي تعمل فيها العاملات المراهقات بمعدل ستة عشر ساعة عمل يوميًّا، ولم يكنَّ يحصلن على إجازة، وكن يحصلن على أجر ضئيل. وكان هذا هو المحرك وراء نمو كوريا السريع، ولكنه لم يخلُ من جوانب مظلمة.





بيئة العمل في مصانع النسيج في سبعينيات القرن الماضي

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محاولات من أجل تطبيق قانون العمال الأساسي كان "جون تيه-إيل" يبذل كل ما في وسعه ليجد طريقة يساعد بها العاملات اللاتي يعملن في ظروف شديدة القسوة، وبينما هو كذلك اكتشف قانونًا يُدعى "قانون العمل الأساسي"، فبدأ في محاولات لتغيير واقع العمال اليومي استنادًا إلى ذلك القانون. وقد قدم مذكرة إلى وزارة العمال ضمت استبيانات شارك فيها 126 عاملًا من سوق "بيونغ هوا"، ونُشر مقال في جريدة "كيونغ هيانغ" تستعرض الظروف القاسية للعمال. ولكن رغم كل ذلك، لم يتغير شيء.





(على اليسار) الخطاب الذي كتبه "جون تيه-إيل" إلى الرئيس "باك جونغ-هي"، (على اليمين) "جون تيه-إيل"

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إقامة فعالية لإحراق قانون العمال الأساسي شعر "جون تيه-إيل" بثورة عارمة ويأس شديد بشأن فشله في تحسين الأوضاع أو تطبيق قانون العمال الأساسي. فأعلن عن فعالية لإحراق كتيب نص القانون الذي أثبت أنه لا قيمة له. وفي الثالث عشر من نوفمبر عام 1970، احتضن "جون تيه-إيل" الكتيب المذكور، ثم صب على جسده البنزين وأشعل النار. وظل يصرخ قائلًا: "احترموا قانون العمال الأساسي" إلى أن انهار تمامًا.





تضحية "جون تيه-إيل" تكتب تاريخًا جديدًا للعمال بعد وفاة "جون تيه-إيل"، أنشئت نقابات العمال. وواصل زملاؤه ووالدته السيدة "لي سو-صُن" مسيرته من بعده، فأنشئ أكثر من 2500 اتحادًّا للعمال في سبعينيات القرن الماضي فقط. فقد كانت تضحية "جون تيه-إيل" بمثابة نقطة تحول في تاريخ حركة العمال وحركة المطالبة بالديمقراطية في كوريا.





السيدة "لي سو-صُن" والدة "جون تيه-إيل"

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مؤتمر العمال الكوريين في عام 1988

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