ⓒ Warner Music

في خطوة فنية لافتة، أعلنت وكالة ذا بلاك ليبل بتاريخ 27 يونيو أن روزي، عضوة فرقة بلاكبينك، قد شاركت في أغنية "On My Mind" الجديدة للمغني وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير أليكس وارن.

تتناول أغنية "On My Mind" المشاعر العميقة التي تظل عالقة في القلب بعد تجربة الانفصال المؤلمة، ومن المقرر أن تكون هذه الأغنية هي الإصدار المسبق من ألبوم وارن الجديد، الذي سيصدر رسميا في 18 يوليو.

يُبرز الفيديو الموسيقي المصاحب للأغنية الأجواء الكئيبة والحزينة التي تعقب الانفصال، حيث يُظهر كلا من وارن وروزي وهما يعبران عن هذه المشاعر بأسلوب مؤثر. وقد أضافت روزي بلمستها الخاصة جوا من الوحدة والعاطفة من خلال تعبيراتها ونظراتها.

ويُعرف أليكس وارن بأنه فنان ذو شعبية واسعة، وقد حقق نجاحا كبيرا في فبراير الماضي بوصول أغنيته "Ordinary" إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد هوت 100 للأغاني المنفردة الرئيسية.

على صعيد آخر، تستعد روزي للظهور مع فرقتها بلاكبينك في جولتها العالمية الجديدة "DEADLINE"، التي ستبدأ بحفل يقام يومي 5 و6 يوليو في الاستاد الرئيسي لمجمع غويانغ الرياضي.