ⓒ THE BLACK LABEL

تستعد المغنية جيون سومي لعودة قوية في 7 يوليو، حيث أطلقت صورا تشويقية لمفهومها الجديد تتسم بتأثيرها الشديد.

ففي 27 يونيو، نشرت شركة ذا بلاك ليبل صورا مفهومية متحركة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لأغنية سومي الرقمية المنفردة الجديدة "EXTRA"، والتي ستُطرح في 7 يوليو القادم.

يُظهر الفيديو القصير، الذي لا تتجاوز مدته 6 ثوان، جيون سومي في هيئة مُتضررة ومُبعثرة، وعيناها بمكياج متلطخ وملابس فوضوية، مما يمنحها مظهرا يبدو خطيرا ومضطربا. وما يثير الدهشة حقا هو المشهد الذي تندلع فيه ألسنة اللهب من صدرها في نهاية الفيديو.

وفي سياق متصل، بعد إصدارها لأغنية "EXTRA"، ستبدأ جيون سومي سلسة لقاءات المعجبين الرسمية "JEON SOMI 2025 FAN MEETING [CHAOS]"، حيث ستنطلق الجولة من سيول في 19 يوليو، لتتبعها محطتان في طوكيو وأوساكا.