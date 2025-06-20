تذاكر حفل إيسبا المنفرد الثالث في سيول تنفد بالكامل

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أعلنت شركة SM للترفيه عن نفاد جميع تذاكر الحفل المنفرد الثالث لفرقة إيسبا في سيول، مما يؤكد شعبيتها الجارفة. ستُقام الجولة التي تحمل عنوان "2025 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE – in SEOUL" على مدار ثلاثة أيام، من 29 إلى 31 أغسطس، في قبة KSPO بحديقة أولمبيك بارك في سيول. وقد بيعت جميع المقاعد المتاحة، بما في ذلك تلك ذات الرؤية المحدودة، بسرعة فائقة خلال فترة البيع المسبق لأعضاء نادي المعجبين في 26 يونيو، والبيع العام الذي تلاها في 27 يونيو.

يُعد هذا الحفل بمثابة نقطة انطلاق مهمة للجولة العالمية الثالثة لفرقة إيسبا، حيث من المتوقع أن يشهد الكشف عن عروض جديدة ومثيرة، بما في ذلك الأغنية المنفردة المرتقبة "Dirty Work".

تُظهر مسيرة إيسبا الفنية نموا ملحوظا في حجم حفلاتها، فقد بدأت بأول حفل منفرد لها في صالة جام سيل للألعاب الرياضية الداخلية عام 2023، ثم أقامت حفلها الثاني في عام 2024، وواصلت توسعها بدخول قبة KSPO في مارس الماضي من خلال حفل إضافي، مؤكدة بذلك مكانتها المتنامية.

يُذكر أن أغنية إيسبا المنفردة "Dirty Work"، التي صدرت في 27 يونيو، قد حققت نجاحا باهرا بتجاوز مبيعاتها المسبقة مليون نسخة. وبعد إصدارها، تصدرت الأغنية بسرعة قوائم الموسيقى المحلية الرئيسية في كوريا، وسيطرت على أربعة قوائم على QQ Music الصيني، وحققت المركز الأول في قائمة مبيعات الألبومات الرقمية على KuGou Music، بالإضافة إلى المركز الأول في قائمة AWA اليابانية للترندات الفورية.

وتخطط إيسبا لمواصلة جولتها العالمية بعد حفل سيول، مع الإعلان عن المزيد من المناطق والمواعيد الإضافية للجولة في وقت لاحق.