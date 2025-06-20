تنظيم المهرجان الليلي لـ2025 في 10 مدن كورية

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تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة السياحة الكورية المهرجان الكوري الليلي لعام 2025 في 10 مدن خاصة بالسياحة الليلية في مختلف أرجاء البلاد بدءا بمدينة إنتشون يوم السبت الماضي.

الجدير بالذكر أن الوزارة والمؤسسة الكوريتين كانتا قد اختارتا عشر مدن بما في ذلك بوسان وإنتشون وكونغ جو وكانغ نُنغ في عام 2022 لتكون مدنا خاصة بالسياحة الليلية، وظلتا تدعمان تطوير محتويات السياحة الليلية وتحسين مرافق السياحة هناك.

وهذا المهرجان الليلي هو مهرجان جديد يُقام لأول مرة هذا العام، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات المتواصلة على مستوى البلاد تستهدف توزيع السياح على الفترات المسائية خلال فصل الصيف لتنشيط السياحة الليلية القائمة على الإقامة في المناطق المحلية، وبالتالي ضخ حيوية جديدة في الاقتصادات الإقليمية.

وتُقام فعاليات هذا المهرجان بشكل متتابع في مدن مختلفة تتميز بتقديم محتوى قائم على الحياة اليومية ويقوده المواطنون المحليون، مثل النزهات الليلية، واليوغا الليلية، والأسواق الليلية، وعروض "أضواء الشموع".

ومن المتوقع أن يسهم المهرجان في تطبيق قيم البيئة والمجتمع والحوكمة الشفافة من خلال مشاركة المواد مثل المظلات والإضاءة، بين المدن المشاركة. كما من المتوقع أيضا أن يسهم في تنشيط التجارة المحلية من خلال تقديم خصومات على الإقامة وتوزيع كوبونات خصم في الأسواق التقليدية.

وبهذه المناسبة، قال كيم كوانغ شيك رئيس فريق تنشيط السياحة المحلية في مؤسسة السياحة الكورية إن المؤسسة ستقدم دعما كاملا لضمان انتشار مفهوم السياحة القائمة على الإقامة المحلية من خلال السياحة الليلية.