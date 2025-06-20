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تصدر فيلم "الطفيلي" للمخرج الكوري الكبير بونغ جون هو، الذي عُرض عام 2019، قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل أفلام القرن الحادي والعشرين.

كما دخل فيلمان كوريان آخران ضمن أفضل 100 فيلم في القائمة، وهما: "ولد قديم" للمخرج بارك تشان اوك، و"مذكرات قاتل" للمخرج بونغ جون هو أيضا.

ووفقا لقائمة "أفضل 100 فيلم في القرن الحادي والعشرين" التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، جاء فيلم "الطفيلي" في المركز الأول، بينما احتل "ولد قديم" المركز الثالث والأربعين، و"مذكرات قاتل" المركز التاسع والتسعين.

وجاءت هذه التصنيفات بعد استطلاع للرأي شمل 500 شخص من المخرجين والممثلين والمنتجين وعشاق السينما المشهورين عالميا، وشمل أيضا الأفلام التي عُرضت بعد الأول من شهر يناير من عام 2000.

وجاء في المركز الثاني بعد "الطفيلي" فيلم "مولهولاند درايف" للمخرج ديفيد لينش، وفي المرتبة الثالثة فيلم "ستكون هناك دماء" للمخرج بول توماس أندرسون.

ووصفت الصحيفة الأمريكية الفيلم الكوري "الطفيلي"، الذي فاز بـ4 جوائز أوسكار بما في ذلك أفضل فيلم، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020، بأنه "قصة عن الأغنياء والفقراء، وعتاب عنيف لوحشية الليبرالية الجديدة".

وأضافت الصحيفة أن صدماته المتقلبة والمضطربة تتسرب بسعادة وتتبع عائلة فقيرة إلى منزل ثري. وعن المخرج الكوري بونغ قالت الصحيفة إنه "سيد الأنواع غير التقليدية"، موضحة أن يتنقّل بين الكوميديا والهجاء الاجتماعي العنيف طوال الفيلم، ثم يحرق كل شيء في عنف مأساوي حتمي.

وفيما يتعلق بالفيلم الكوري "ولد قديم" أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى مشهد البطل "تشيه مين شيك" وهو يخرج من الردهة ملطخا بالدماء وممسكا بمطرقة، قائلة إن هذا المشهد الحركي الشهير يرمز إلى العنف الأوبرالي لفيلم الإثارة الملتوي، بينما يصل بالدراما العاطفية إلى ذروتها.

وفيما يخص فيلم "مذكرات قاتل"، أشارت الصحيفة إلى أنه يمكننا أن نعرف من المشهد الأول أن أفلام الشرطة الكورية لا تتقيد بأنواع هوليوود، موضحة أن المخرج بونغ لديه فكرة راسخة عن حدود الإنسان في مواجهة الشر الذي لا يوصف، ويستكشف ذلك بطريقته الفريدة التي تمزج بين الفكاهة غير المتوقعة والدراما الحادة.

أما فيلم "حيوات سابقة"، الذي صدر في عام 2023 ويحكي قصة ذاتية للمخرجة الكندية من أصل كوري "سيلين سونغ"، فقد احتل المركز السادس والثمانين. ووصفت الصحيفة الفيلم بأنه قصة المخرجة سونغ التي تتكشف بين نيويورك وسيول، وهي مليئة بالتأملات الرائعة حول الوقت والحب والقدر وإعادة الخلق.