84% من الموظفين الكوريين يخططون للسفر إلى الداخل في إجازتهم الصيفية

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اتضح أن 8 من بين كل 10 موظفين كوريين يفضلون قضاء إجازاتهم الصيفية في المناطق المحلية وليس في الخارج، ويخططون لإنفاق حوالي 535 ألف وون، أي ما يساوي حوالي 400 دولار في المتوسط، لقضاء الإجازة.

جاء ذلك في مسح أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية مؤخرا على 800 موظف في مختلف أرجاء البلاد للتعرف على خططهم للإجازة الصيفية، واستكشاف المهام السياسية ذات الصلة.

وأجاب 82% من المشاركين في المسح بأنه سيأخذون إجازة صيفية، وفضّل 84% منهم السفر إلى المناطق المحلية.

واتضح أن أكثر فترات الإجازات شيوعا هي ثلاثة أيام بعد أن اختارها 39% منهم، وتلتها 4 أيام بـ23%، ثم يومان بـ21%. ويشير هذا إلى أن الإجازات القصيرة والمكثفة هي الأكثر تفضيلا بين الموظفين الكوريين.

وحول الوجهات المفضلة، اختار 35% منهم مقاطعة كانغ وان الواقعة في شرق البلاد بينما اختار 28% منهم مقاطعتيْ جنوب وشمال كيونغ سانغ الواقعتين في جنوب شرق البلاد، و22% منهم جزيرة جيجو الواقعة في الجنوب، و20% مقاطعتي جنوب وشمال جولا.

أما بالنسبة للموظفين الذين يخططون للسفر إلى الخارج، فقد اختار 51% منهم اليابان، و45% منهم جنوب شرق آسيا.

وارتفع متوسط ميزانية الإجازة للفرد الواحد بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 535 ألف وون هذا العام. ومع ذلك، كان هناك تباين في ميزانية الإجازات بين المناطق. فمثلا، يخطط الموظفون في منطقة سيول لإنفاق 776 ألف وون للفرد لقضاء الإجازة الصيفية، وهو ما يتجاوز المتوسط الوطني، بينما لم يبلغ إنفاق الموظفين في مقاطعة جنوب جولا سوى 393 ألف وون.

وحول أنشطة الإجازة، اختار 49% منهم الاستراحة والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية، بينما اختار 23% زيارة المعالم السياحية، و21% زيارة المطاعم اللذيذة، و20% ممارسة السباحة.