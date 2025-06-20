التعددية الثقافية هي الفكر الذي يرى أن الثقافات المختلفة حين تلتقي فلا يجب أن يتم استيعاب بعضها في الآخر فيتداخلان معًا تمامًا، بل يجب أن تعيش كل ثقافة في تناغم وتلاقي مع الثقافات الأخرى في نفس الوقت الذي تحرص فيه على الحفاظ على لغتها وهويتها الثقافية. ويطلق عليها في كوريا اسم ثقافة البيبيمباب، وهو اسم الوجبة الكورية الشهيرة التي يتم فيها خلط الأرز مع المكونات الأخرى من الخضر وغيرها. فهي ليست وجبة تنصهر مكوناتها في بعضها فلا يمكن التفرقة بينها، بل تخلط فيها عناصر مختلفة لإنتاج مذاق مختلف.





مقطوعة "شيناوي"

ولو اخترنا عنصرًا موسيقيًّا بدلًا من الطعام للتشبيه، لربما اخترنا مقطوعة "شيناوي"، وهي من المقطوعات الموسيقية المميزة في الموسيقى الكورية، إذ يدخل فيها عدد كبير من الآلات المختلفة التي تؤدي كل منها دورها فيها بإصدار نغماتها المميزة فتكون النتيجة النهائية هي مزيج متناغم من النغمات الجميلة. ويُعبر عنها أحيانًا بتعبير: التناغم المولد من قلب التنافر، وهذا لاجتماع عناصر تبدو غير متوافقة في البداية لإنتاج مقطوعة متناغمة جميلة.





فنان من التراث: "لي دونغ-بيك 이동백"

وفي منتصف القرن التاسع عشر، وُلد الفنان "لي دونغ-بيك" في "صو تشون غون 서천군" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشونغ"، وظل يمارس فنه حتى عام 1950. وقد أتقن جميع فنون البانسوري: دونغ بيون جيه، وصو بيون جيه، وجونغ غو جيه 중고제. كان يذهب إلى مدرسة القرية، ولكنه لم يكن مهتمًّا أبدًا بالدراسة، إلى أن تركها تمامًا واتجه لتعلم فنون الغناء.

وفي كتاب "تاريخ مائتي عام من البانسوري"، وُصف "لي دونغ-بيك" كالتالي:

ذكر "شين جيه-هيو" عدة عوامل تحدد مؤدي البانسوري العظيم، وهي: أولًا المظهر، ثانيًا: قدرته على الحكاية ببراعة، وثالثًا: تحكمه بالصوت، وأخيرًا: الحركات والأداء الحركي. والفنان الذي تنطبق عليه جميع هذه العناصر هو: لي دُنغ-بيك. فهو يملك صوتًا رخيمًا رائعًا، اتحد مع أداءه الطبيعي السلس في الحكاية، التي يتخللها لفتاته الجميلة وحركاته الحيوية، وهي عناصر تجعله يأسر السامع تمامًا.

وهي شهادة ترينا كيف كان "لي دونغ-بيك" فنانًا شاملًا مميزًا متمكنًا من عناصر فنه. وكان يتمتع بشعبية كاسحة في عصره، لدرجة أنه كان حين يؤدي عرضًا في مسرح "سُن جونغ 순종" كان الملك يستمع إلى عرضه عن طريق الهاتف. وكان يستطيع التحكم بمشاعر صوته حسب الموقف، واشتهر ببراعته في غناء "سيه تاريونغ" أو أغنية الطيور، ولذلك يقال إنه كان دائمًا ما يضعها في قائمة أغنياته في أي عرضٍ أيًّا كان ذلك العرض.





أغنية "سيه تاريونغ": اسم واحد وأغنيتان مختلفتان

وهناك أغنية أخرى بنفس الاسم ضمن مقاطع أغنية البانسوري "جوك بيوك غا" أو: أغنية الجروف الحمراء. وهي أغنية تدور حول شكاوى ومظالم جنود "جو جو" بعد موتهم غدرًا في المعركة بعد عودتهم إلى الحياة من جديد.





مقطوعات السانجو

مقطوعات السانجو هي مقطوعات عزف حر ابتكرت في أواخر عصر جوسون، يستخدم فيه عدد من الإيقاعات الكورية بالتتابع، مثل إيقاعات "جين يانغ" و"جُونغ موري" و"جونغ جونغ موري" و"جاجين موري" وغيرها على طبل الجانغو ويصاحبها عزف الآلة الحر، وأول الآلات التي عزفت بها مقطوعات السانجو الحرة هي الكاياغم، ثم تبعتها مقطوعات سانجو الكومونغو، وأصبحت كل الآلات تقريبًا تستخدم الآن لعزف السانجو، بما في ذلك الآلات الغربية كالبيانو والغيتار، أو الآلات الصينية مثل "أول هو".

وغالبًا ما تبدأ السانجو بإيقاع بطيء مثل "جين يانغ جو 진양조" ثم يتسارع الإيقاع مستخدمًا الجانغو في الأغلب، ولكن أحيانًا يستخدم طبل البوك أيضًا.









المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- عدة مقاطع من "شيناوي" هي "جاجين موري 자진모리" و"أوت موري 엇모리" و"دونغ سال بوري 동살풀이"، بعزف "وون جانغ-هيون 원장현" على الكاياغم، و"كيم مُو-غيل 김무길" على الكومونغو، و"باك جُنغ-صُن 박종선" على الآجنغ، و"باك هييه-صُن 박혜선" على الهيغم، و"صو يونغ-صُك 서용석" على الديغم، و"هان سيه-هيون 한세현" على البيري، وأخيرًا: "جانغ ضُك-هوا 장덕화" على الجانغو

- "سام غييه تانغ 삼계탕" بصوت "لي يُون-آن 이윤아"

- مقطوعة "Echo Of Creation" أداء فرقة "جامبيناي 잠비나이

- أغنية "كانت زهرة 꽃이었구나" أداء "سول جيغي 소울지기"

- "جابغا سيه تاريونغ 잡가 새타령" بصوت "لي دونغ-بيك"

- "جوك بيوك غا سيه تاريونغ 적벽가 새타령" أداء "شين كويه-دُنغ 신쾌동"

- أغنية "نامدو مينيو سيه تاريونغ" ضمن أغاني مسلسل "جُونغ نيوني 정년이" أداء "لي نال-تشي"

- مقطوعة كومونغو سانجو بعنوان "ميونغ غم 명금"، ابتكار وأداء "لي جيه-ها 이재하" بمصاحبة عزف "شين وون-صُب" على الجينغ والكوينغواري

"مُنغ غم بو تاريونغ 몽금포타령" أداء الأوركسترا الوطنية للموسيقى التراثية