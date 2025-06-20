الحلقة الرابعة عشر: الستينيات، العصر الذهبي للسينما الكورية

الأفلام الكورية تبلغ ذروتها في الستينيات
في سبتمبر عام 2023، افتتح معرضًا خاصًّا في مركز (Film at Lincoln center) بعنوان: (الستينيات: العصر الذهبي للأفلام الكورية)، وقد عرض فيه 24 فيلمًا من الأفلام الكورية الكلاسيكية المتنوعة، بين أفلام الحركة والإثارة والرعب والرسوم المتحركة وغيرها، وكان فيلم "هانيو"، الخادمة للمخرج "كيم غي-يونغ 김기영" واحدًا من هذه الأفلام. وقد شهدت الستينيات طفرة كمية ونوعية في الأفلام الكورية.
فوز كوريا في مهرجان برلين السينمائي وظهور المهرجانات السينمائية الكورية
في عام 1961 فاز فيلم "الحوذي" بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي. ثم في مارس عام 1962 فتحت الحكومة الكورية الدورة الأولى من مهرجان جوائز الناقوس الكبرى، وفي 1963، فتحت شركة "جوسون إيلبو" جائزة "تشونغ ريونغ 청룡영화상"، أو التنين الأزرق، السينمائية.
ملصق فيلم "الحوذي"
ⓒ Korean Film Archive
العصر الذهبي للأفلام المأخوذة عن روايات أدبية
في ستينيات القرن الماضي، ازدهرت الأعمال السينمائية القائمة على أعمال أدبية. ومن ضمن هذه الأعمال فيلم "رصاصة طائشة " للمخرج "يو هيون-مُك"، كما تحولت رواية "الضيف وأمي" للكاتب "جو يو-صُب 주요섭" إلى فيلم.
على اليسار: ملصق فيلم "رصاصة طائشة"
على اليمين: ملصق فيلم "الضيف وأمي"
ⓒ Korean Film Archive
الستينيات: المحرك الذي وصل بكوريا إلى عصر "شعبية الأفلام الكورية" في القرن 21
المخرج "بُنغ جون-هو"
على اليمين: مشهد من فيلم "الخادمة"
ⓒ YONHAP News, Korean Film Archive
"أنا لم أستيقظ ذات يوم فجأة لأقرر أن أصنع فيلمًا وحدي، بل تعلمت من أعمال المخرجين العظام من قبلي مثل المخرج (كيم كي-يونغ)"
-المخرج "بُنغ جون-هو" من خطبة قبوله للجائزة في مهرجان كان
وهكذا كان فيلم "الخادمة" الذي ذكره المخرج "بُنغ جون-هو" في خطبته، وهو فيلم من إخراج المخرج "كيم كي-يونغ" في ستينيات القرن الماضي، هو فيلم من الأفلام الرائدة في حقبة الستينيات التي ألهمت أجيال كثيرة من المخرجين بعده، فتطورت صناعة السينما الكورية حتى وصلت إلى القرن الحادي والعشرين الذي تحتل فيه الأفلام الكورية الصدارة في سوق الأفلام العالمي.