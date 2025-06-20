اهتمام عالمي بعودة BTS كفرقة كاملة

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تهتم وسائل الإعلام الأجنبية بشكل كبير بفرقة BTS، التي ستعود بكامل أعضائها بعد إتمام خدمتهم العسكرية.

فبعد إعلان BTS في بث مباشر يوم 1 يوليو بتوقيت كوريا عن عودتهم بألبوم جديد كفرقة كاملة في ربيع العام القادم، وعن جولة عالمية لاحقة، سارعت وسائل الإعلام الأجنبية الكبرى مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وشبكة سي إن إن (CNN) وصحيفة الغارديان ووكالة أسوشيتد برس (AP) إلى تغطية الخبر على نطاق واسع.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن التوقعات بعودة BTS قد تصاعدت في الصناعة بعد انتهاء جميع الأعضاء من واجباتهم العسكرية، وكان شوغا آخر من أكمل خدمته الشهر الماضي. وأوضحت أن الألبوم الجديد، المقرر إصداره العام القادم، سيكون الأول لهم منذ أربع سنوات، وتحديدا منذ عام 2022.

كما استشهدت الغارديان ببيانات من المعهد الكوري للثقافة والسياحة، مشيرة إلى أن فرقة BTS كانت تولد تأثيرا اقتصاديا سنويا يبلغ 5.5 تريليون وون قبل خدمتهم العسكرية، وهو ما يعادل حوالي 0.2% من إجمالي الناتج المحلي الكوري.

من جانبها، أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن فرقة BTS اضطرت إلى تعليق أنشطتها في أوج شهرتها العالمية بسبب إلزام الرجال الكوريين بالخدمة العسكرية لمدة 18 شهرا. وأضافت أن جماهيرهم، المعروفين باسم "الآرمي"، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودة الفرقة بكامل أعضائها.

وفي إشارة إلى عودة BTS، استخدمت وكالة أسوشيتد برس (AP) كلمات من أغنية الفرقة "Butter"، واصفة العودة بأنها "ناعمة مثل الزبدة ". (Smooth like butter) كما تناولت الوكالة بالتفصيل تعليق أنشطة BTS بسبب الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أنه "على الرغم من منح الرياضيين والموسيقيين والراقصين الذين يحصلون على جوائز عليا في مسابقات معينة أو يعتبرون رافعين لمكانة البلاد إعفاءات عسكرية، فإن نجوم الكيبوب لا يحصلون على هذا الإعفاء".

وكان قائد فرقة BTS، آر إم، قد صرح سابقا: "اعتبارا من شهر يوليو، سنركز معا على العمل الموسيقي بشكل مكثف. ومن المقرر بالفعل أن يصدر ألبومنا الجماعي في ربيع العام القادم. وبداية من ربيع العام القادم، سنقوم بالطبع بجولات، بما في ذلك جولة عالمية".