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تصدر فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي من نتفليكس، "صائدو الشياطين الكيبوب" (K-Pop Demon Hunters)، والذي يتمحور حول موسيقى الكي-بوب، عناوين الأخبار بعد دخول أغنيتين من ألبومه الموسيقي الأصلي (OST) إلى قائمة الأغاني المنفردة الأمريكية في بيلبورد.

ووفقا لأحدث المخططات التي صدرت يوم 2 يوليو، فقد ظهرت أغنيتا الفيلم "Your Idol" و"Golden" لأول مرة في قائمة "هوت 100" الرئيسية للأغاني المنفردة في بيلبورد، محتلتين المركزين 77 و81 على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن "Your Idol" هي أغنية يؤديها فريق الفتيان الخيالي "Saja Boyz" ضمن أحداث الفيلم، بينما "Golden" هي أغنية لفرقة فتيات الكي-بوب المنافسة "Huntrix".

ولم يقتصر النجاح على الأغاني المنفردة، فقد دخل ألبوم الموسيقى التصويرية الكامل لفيلم "صائدو الشياطين الكيبوب" أيضا قائمة "بيلبورد 200" الرئيسية للألبومات، محققا المركز الثامن. ويُعد هذا الإنجاز لافتا، حيث يمثل أول ألبوم موسيقى تصويرية يصدر هذا العام يدخل ضمن قائمة "أفضل 10"، محققا بذلك أعلى مركز لدخول ألبوم موسيقى تصويرية في القائمة لهذا العام.