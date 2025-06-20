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تستعد فرقة الفتيات بيبي مونستر BABYMONSTER لتحدي لقب "ملكة الصيف" مع إطلاق أغنيتها الجديدة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا يوم 1 يوليو.

الأغنية الجديدة، "HOT SAUCE"، التي تُعد أغنية مُسبقة الإصدار من الألبوم المصغر، هي قطعة راقصة تعيد تقديم موسيقى الهيب هوب من حقبة الثمانينيات بلمسة فريدة خاصة من بيبي مونستر. ما يميزها هو كلماتها الذكية التي تُشبّه المواقف الجريئة والواثقة بالطعام الحار.

تعكس الأغنية السحر النابض بالحياة الذي تتمتع به بيبي مونستر بوضوح، حيث تنبعث من آلات "السينث بيس" و"البراس" طاقة مبهجة. وتُعد الرقصة التي تُعبّر عن "النكهة الحارة" بطريقة مرحة، نقطة جذب رئيسية للمشاهدين.

وصرحت شركة YG الترفيهية قائلة: "على الرغم من جدول الجولات المتتالي، بذلت العضوات قصارى جهدهن في العمل بشغف وتفان. نأمل أن تستمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع .'HOT SAUCE' وتقديرا للحب الذي تُقدمونه، نخطط للعديد من الأنشطة، بما في ذلك العروض الموسيقية، لذا نرجو منكم دعما واهتماما كبيرا"

على صعيد آخر، ستواصل بيبي مونستر مسيرتها الحافلة بعد "HOT SAUCE" بإصدار أغنية ثانية في سبتمبر، يليها الألبوم المصغر الكامل في أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك الفرقة في مهرجان "سومر سونيك" الموسيقي الأكبر في اليابان اعتبارا من أغسطس، ثم تستكمل جولة أمريكية ثانية تشمل مدن تورونتو وروزمونت وأتلانتا وفورت وورث وأوكلاند وسياتل.