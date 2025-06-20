الكاتبة الإمارتية ريم الكمالي: الخيالُ أجمل

شاركت الكاتبة الإماراتية "ريم الكمالي" في معرض سيول الدولي للكتاب في شهر يونيو الماضي، وعلى هامش هذه المشاركة، قالت الكاتبة الإماراتية للقسم العربي إن بدايتها في الكتابة كانت بعد المرحلة الجامعية، وقد سبقتها قراءة متواصلة، وبعد أن بدأت بالفعل في مرحلة الماجستير، قررت أن تتحول إلى الكتابة الروائية لأن، حسب قولها، الخيال أجمل، والآفاق الروائية والأدبية أوسع وأرحب. وتتحدث الكاتبة ريم الكمالي عن القراءة، والتجارب الغنية في السفر، والدراسة في لبنان، وانتقال أسرتها من قرية إلى مدينة، إلى جانب اهتمامها بالتاريخ والآثار والفنون، باعتبارها عوامل أثّرت في توجهها إلى الكتابة الروائية.









وتقول إن وحدتها وعزلتها للقراءة هي ملاذها، كما تتحدث عن روايتها "سلطنة هرمز"، وعن خبرتها في العمل في صحيفة "البيان" التي أتاحت لها المزيد من الوقت للقراءة والكتابة، وتشدد على ضرورة أن يقوم الكاتب بتوعية القارئ من خلال الإبداع وعرض الأفكار المميزة.

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وتضيف الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي أنها عندما تتوقف عن الكتابة تشعر بحزن شديد، حيث إن هذا هو مشروعها الروحي، موضحة أنها تستلهم كتاباتها من واقع المكان في وطنها الإمارات. وتقول إنها عندما تشعر بضغوط بسبب العمل ومسؤوليات الحياة تقوم بالمشي على شاطئ الخليج مع ممارسة التأمل. وتؤكد أيضا على أن الرواية يجب أن تكون فكرة جديدة وليست فكرة جانبية، ولذلك لديها دائما تحدٍ في إيجاد الأفكار. المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



