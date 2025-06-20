الجمعية الكورية العربية تطلق مهرجان الأفلام العربية في 3 مدن كورية

من المقرر أن تقيم الجمعية الكورية العربية مهرجانا للأفلام العربية في كوريا الجنوبية خلال الفترة من الخامس عشر من يوليو وحتى الثالث من أغسطس القادم، تحت رعاية كل من وزارة الخارجية الكورية والبعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة في كوريا الجنوبية.

وسوف تتم إقامة فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الأفلام العربية في سيول، ومدينتيْ بوسان وكوانغ جو، كما سيتم عرض الأفلام العربية المشاركة في المهرجان عبر قناة "نيفر تي في" على الإنترنت.

وقد شهدت الدورات السابقة من مهرجان الأفلام العربية عرض أعمال للمخرجين العرب الذين حصلوا على اهتمام واسع في المهرجانات الدولية، والأفلام التي تبرز تنوع الثقافة العربية، مما أدى إلى إثارة إقبال كبير لدى الجمهور الكوري.

وبهذه المناسبة، كشفت الجمعية الكورية العربية عن الملصق الرسمي لمهرجان الأفلام العربية الرابع عشر، والذي يعكس مشهدا صحراويا ليليا هادئا وساحرا، مستخدما اللون الأزرق كلون أساسي لخلفيته.

وتجسد صورةُ الملصق الثقافةَ العربية الغنية وحياة الشعوب العربية من خلال الهلال الذهبي، والمعالم المعمارية المتنوعة، والعناصر الطبيعية المتناغمة، مما يدعو الجمهور إلى عالم الأفلام السينمائية العربية المليء بالقصص المتنوعة.

وستقام فعاليات المهرجان في دار سينما "آرت هاوس مومو" في سيول خلال الفترة من الخامس عشر وحتى العشرين من يوليو، وفي المركز السينمائي في مدينة بوسان خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثالث والعشرين من يوليو.

كما ستقام الفعاليات في المركز الوطني للثقافة الآسيوية في مدينة كوانغ جو خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من يونيو، فيما يمكن للجمهور متابعة العروض على الإنترنت من خلال قناة مهرجان الأفلام العربية على "نيفر تي في"، وذلك لمدة أسبوع من يوم الثامن والعشرين من يوليو وحتى الثالث من أغسطس.

وسوف يشارك في مهرجان هذا العام 12 فيلما عربيا، منها 9 أفلام طويلة و3 أفلام قصيرة.