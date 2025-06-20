السفارة الكورية في مصر تستضيف فعالية كويز أون كوريا 2025 بجامعة عين شمس

استضافت السفارة الكورية في مصر فعالية "كويز أون كوريا 2025" في جامعة عين شمس.

وأُقيمت هذه الفعالية احتفالاً بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، والذكرى العشرين على تأسيس قسم اللغة الكورية وآدابها بكلية الألسن، بالتعاون مع كلية الألسن بجامعة عين شمس.

وتعد "كويز أون كوريا" مسابقة معلومات عامة عالمية تُنَظّم بالمشاركة بين وزارة الخارجية الكورية وهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، وتهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي بكوريا، حيث يجيب المشاركون عن أسئلة متنوعة تغطي العديد من المجالات، منها التاريخ والثقافة واللغة والتقاليد الكورية.

وسجل المتسابقون للمشاركة مسبقا من خلال نموذج تقديم إلكتروني، وسوف يتأهل الفائز في التصفيات التمهيدية ليمثل مصر في الجولة النهائية العالمية التي ستقام في كوريا في سبتمبر القادم. وسوف تُبث الجولة النهائية يوم الخامس من أكتوبر في برنامج خاص على الكي بي إس.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" عن سعادته باستضافة فعالية "كويز أون كوريا"، مشيدا بالصداقة والمشاركة المتينة بين كوريا ومصر.

كما أكد السفير "كيم" أن التبادل الثقافي والتواصل بين الشعوب يشكلان جسورا حيوية للفهم المتبادل، معربا عن شكره لجميع المشاركين والحضور على حماسهم ومساهماتهم في تعميق التبادل الثقافي بين البلدين.

وأعلن السفير عن سلسلة فعاليات ثقافية ستُقام خلال هذا العام احتفالا بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك حفل الكي- آرتس لفن النحت الكوري المعاصر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم السادس والعشرين من أغسطس، وحفل موسيقى كلاسيكية، وعرض سامولنوري، أي موسيقى إيقاعية كورية تقليدية، وعرض تيكوندو يقيمه فريق أكاديمية التيكوندو العالمية "كو كي وان".

ومن جانبها، قالت الدكتورة "سلوى رشاد" عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس إن قوة العلاقات بين البلدين تنعكس في قسم اللغة الكورية وآدابها، حيث يقوم الطلاب بدور سفراء ثقافيين بين البلدين.

وأضافت أن مسابقة "كويز أون كوريا" ليست مجرد اختبارٍ معرفي، بل هي أيضا احتفال بالشغف المشترك تجاه الثقافة الكورية وتعزيز التواصل بين الثقافات.

وشهد الحدث حضور أكثر من 100 ضيف من المشاركين والجمهور، حيث أعرب الحاضرون عن إعجابهم بشغف المتسابقين ومعرفتهم العميقة بكوريا، مشيرين إلى أن الفعالية ألهمتهم لتعلم المزيد عن الثقافة والتاريخ الكوري.