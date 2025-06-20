كوريا والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" يوم الثلاثاء الماضي اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والصناعات الدفاعية.

وجاء هذا الاتصال لأول مرة منذ أن تولى الرئيس "لي" منصبه في شهر يونيو الماضي، وتم فيه التأكيد على أهمية تعزيز المشاركة الاستراتيجية التي تأسست بين البلدين في عام 2018.

وأكدت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" أن الرئيس "لي" أعرب عن تطلعه لتطوير هذه المشاركة، مشددا على ضرورة توسيع التعاون في مجالات استراتيجية وموجهة نحو المستقبل.

وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيسين اتفقا على تعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، وصناعات الدفاع والتسلح، والطاقة النووية.

كما ناقش الطرفان إمكانية عقد لقاءات مباشرة في المناسبات الدبلوماسية القادمة، لمواصلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، التي من المقرر عقدها في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة قد تم ترقيتها إلى علاقات "مشاركة استراتيجية خاصة" في عام 2018. وقد شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاق تجارة شامل أدى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الصادرات والواردات بين البلدين.

كما أعلنت الإمارات في عام 2023 عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية في مختلف القطاعات، من بينها الطاقة النووية والدفاع.

إلى جانب هذا، أسس الطرفان مشاركات دفاعية تتضمن مشروعات مشتركة في صناعات الأقمار الاصطناعية ومبادرات تطوير الطائرات المسيرة، مما يعكس التزامهما بتحقيق تقدم ملحوظ في المجالات التكنولوجية والأمنية.