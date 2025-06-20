جامعة كوريا الوطنية للتراث تتبرع بمعدات للمجلس الأعلى للآثار في مصر

أعلنت جامعة كوريا الوطنية للتراث يوم السادس والعشرين من يونيو أنها تبرعت بمعدات بقيمة 520 ألف دولار، بما في ذلك معدات للمسح الرقمي، للمجلس الأعلى للآثار في مصر.

جاء ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنمائية الرسمية الذي تنفذه جامعة كوريا الوطنية للتراث.

الجدير بالذكر أن هيئة التراث الكورية وجامعة كوريا الوطنية للتراث تقدمان دعما لبناء مركز التراث الرقمي ومشروعات تسجيل المواد التراثية وحفظها بشكل رقمي في مصر منذ عام 2023.

ومن المتوقع أن تسهم تلك المعدات في التسجيل الرقمي للبيانات التي تحتفظ بها مؤسسات رئيسية محلية، بما في ذلك المتحف المصري، والحفاظ على الآثار والاستفادة منها.

وقامت جامعة كوريا الوطنية للتراث بتدريب الكوادر المصرية على كيفية تشغيل المعدات في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين من يونيو الماضي في القاهرة.