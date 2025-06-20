المركز الكوري الطبي في قطر يقدم علاجا بالخلايا الجذعية لجميع المرضى المؤهلين

أعلن المركز الطبي الكوري عن إطلاق أول برنامج علاجي متكامل بالخلايا الجذعية في قطر، ليشكل خطوة طبية رائدة في مجال علاج تآكل المفاصل في مراحله المبكرة دون تدخل جراحي.

فبعد أن كان مقتصرا على فئات محددة فقط، يُتاح هذا العلاج حاليا لكل من تنطبق عليه الشروط الطبية، ليكون أول برنامج من نوعه في قطر يقدم العلاج بالخلايا الجذعية الحية لجميع المرضى المؤهلين.

ويقود البرنامجَ الدكتور "بيك يونغ اونغ" رئيس مركز العمود الفقري والمفاصل في المركز الطبي الكوري، ويقدم خيارا علاجيا دقيقا وغير جراحي بديلا عن عمليات تبديل المفاصل للمرضى الذين يعانون من تأكل غضاريف المفاصل، أو بدايات خشونة المفاصل، أو إصابات الأربطة.

ويعتمد العلاج على استخراج خلايا جذعية حية من نخاع عظم المريض نفسه، ليتم حقنها مباشرة في المفصل المتضرر، بهدف إيقاف تدهور الغضاريف وتخفيف الألم دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وقال الدكتور "بيك" إن من بين أبرز المفاهيم الخاطئة التي يواجهها أن الكثيرين لا يطلبون العلاج إلا بعد أن يصبح الألم غير محتمل. لكن في تلك المرحلة يتعرض المفصل في الغالب لتلف متقدم يصعب علاجه.

وأضاف أن العلاج بالخلايا الجذعية لا يعمل على إرجاع المرض إلى الوراء، وإنما يركز على التدخل في الوقت المناسب، حين لا يزال الجسم يتمتع بالقدرة البيولوجية على الاستجابة والتجدد.

ويتمتع الدكتور "بيك" بخبرة تزيد عن 13 عاما، وهو جراح عظام معتمد من الهيئة الطبية الكورية وعضو في الجمعية الكورية للخلايا الجذعية والطب التجديدي. كما يتعاون مع مستشفى "آسان" في كوريا الجنوبية.

وقد صقل خبراته من خلال تدريب سريري متقدم في مستشفى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة، إلى جانب عمله في عدد من أبرز المؤسسات الطبية في دول الخليج، ليقدم اليوم خبرته الواسعة في قطر عبر المركز الطبي الكوري.

من جانبه، قال الدكتور "فاتح محمد جول" الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الكوري إن هذه ليست مجرد سابقة طبية، بل هي رسالة واضحة تعيد تعريف مفهوم الوصول إلى الرعاية الصحية في قطر والمنطقة، بعد أن ظلت العلاجات التجديدية محتكرة لفترة طويلة.