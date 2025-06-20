رئيس جامعة الملك سعود يزور كوريا الجنوبية

قام رئيس جامعة الملك سعود "عبد الله بن سلمان السلمان" بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من يوليو الجاري بناء على دعوة وجهتها له مؤسسة كوريا.

وفي أثناء زيارته لكوريا، أجرى "السلمان" سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الخارجية، وجامعة سيول الوطنية، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست"، وشركة "نيفر"، ومستشفى آسان، والجمعية الكورية للدراسات الإسلامية.

ومع تزايد أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات، والتعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، إلى جانب تنمية الكفاءات من الجيل القادم في مجالات الصناعات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، تم خلال تلك اللقاءات مع الجهات المعنية مناقشة سبل تعزيز التعاون العملي والفعال بين الجامعات والصناعة.

وفي هذا السياق، بدأت شركة "نيفر" الكورية في شهر يونيو الماضي في إنشاء أول فرع استراتيجي لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكملت مشروع منصة التوأمة الرقمية في ثلاث مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية، وهي مكة، والمدينة المنورة، وجدة.

ومع تزايد الاهتمام بالثقافة الكورية في السعودية، بما في ذلك أغاني الكيبوب والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تسعى جامعة الملك سعود، بالتعاون مع مؤسسة كوريا، إلى إطلاق أول منهج منتظم للدراسات الكورية داخل الجامعة، مستغلة فرصة زيارة رئيسها لكوريا.