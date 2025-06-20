شركة يورا كوربوريشن الكورية تخطط لتعزيز وجودها في تونس

تعتزم شركة "يورا كوربوريشن" الكورية المتخصصة في تصنيع الكابلات والأسلاك وحزم الكوابل لصناعة السيارات، والعاملة في ولاية القيروان التونسية منذ عام 2007، تعزيز وجودها في تونس.

ومؤخرا، استقبلت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي وفدا عن تلك الشركة الكورية برئاسة المدير العام لفرعها في تونس "كيم جونغ غو"، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال "لي كانغ هون".

وبهذه المناسبة، قدم الوفد الكوري برنامجا طموحا من شأنه مضاعفة القدرة التشغيلية لمواقع الشركة في تونس بمقدار ثلاث مرات.

وتُشغّل شركة "يورا كوربوريشن" حاليا أكثر من 2500 شخص، وتعتزم زيادة هذا العدد إلى أكثر من 5 آلاف شخص حتى العام القادم.

وخلال اللقاء، تمحورت النقاشات بشكل رئيسي حول برامج التوسع التي تعتزم الشركة الكورية تنفيذها خلال السنوات القادمة، مع تأكيد اهتمام الشركة بالموقع التونسي عامة، ومنطقة القيروان بصفة خاصة.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الهياكل الداعمة التونسيون المشاركون في اللقاء التزامهم بدعم تطوير أنشطة الشركة الكورية، مع طمأنة أعضاء الوفد وإبداء استعدادهم الكامل لمرافقتهم خلال مراحل التوسعة المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات التوسع الجديدة بشكل أكثر نجاحا وفاعلية.