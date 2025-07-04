الاستمتاع بالرحلة يبدأ قبل الرحلة نفسها بوقت طويل، فهو يبدأ عندما يبدأ المرءُ في تخيل وجهته، وتصور تفاصيل ما سيفعله فيها من أنشطة مختلفة، وما سيراه من أشياء مثيرة، وما سيتناوله من أطعمة لذيذة. فمجرد تخيل هذه التفاصيل تجعل المرء يتحمس وكأنه يختبرها بالفعل. وبعدما ينتهي المرء من رحلته، يسعد بالعودة إلى منزله، وهو يردد في أعماقه: لا مكان مثل البيت. وهذه الأيام لا يكتب الناس الشعر للتعبير عن رحلاتهم كالماضي، ولكنهم يشاركون صور رحلاتهم وانطباعاتهم عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.





فنانون من التراث: "مو هنغ-غاب 모흥갑"

وفي متحف جامعة سيول الوطنية، يوجد لوحة كبيرة تُظهر مشاهد من بيونغ يانغ في أواخر عصر جوسون. ويظهر في اللوحة فنانٌ يقف أمام جمع من الشباب ويغني على جزيرة "ننغ نا دو 능라도" التي تتوسط نهر "ديه دونغ". وبجوار صورة الفنان كُتب "الفنان مو هنغ-غاب". وكان الفنان "مو هنغ-غاب" قد ذهب ليغني في ميدان "يون كوانغ" القريب من نهر "ديه دونغ" بدعوة من "كيم بيونغ-هاك 김병학" حاكم بيونغ-يانغ في ذلك الوقت. وكان يغني الطبقات العالية ببراعة شديدة حتى يخيل للسامع أن أعلى عينه تهتز من أثر الصوت. ويقال إنه كان يُسمع من مسافات بعيدة جدا. وقد ذكر اسمه في قصيدة قديمة كتبت في القرن التاسع عشر، قيل في بعض أبياتها:

ترى من قد يرث هذا الصوت الرائع؟

لقد اشتهر "مو هنغ-غاب" و"غوون سام-دك" في سن صغيرة

كما كان الفنان "مو هنغ-غاب" أول فنان يحصل على رتبة رسمية. فقد استدعي من هيئات رسمية ليغني، وقد أثار مشاعر الجميع فبكوا في تأثر ودهشة. وفي النهاية، حصل على رتبة رسمية. ومن المعتاد أن يغتر البعض إذا حصلوا على مكانة عالية أو شعبية كبيرة كهذه، ولكنه كان شديد التواضع.





الدانسو والديغم

في أعماق غابة الخيزران، ينتشر صوت الحشرات

فهي أرض يسودها الظل حتى ولو غابت الرياح

هذه أبيات من قصيدة كتبها الشاعر الصيني "يانغ مان ري 양만리" بعنوان "البحث عن الظل في ليالي الصيف". وفي غابة الخيزران، تتشابك الفروع الغزيرة فيسود الظل، ولذلك فحتى لو دخلناها في النهار قد نشعر أننا في ظلام المساء. والمقطوعة التي تنقل لنا هذا الشعور هي "تشونغ صنغ غوك 청성곡"، وغالبًا ما تُعزف بالديغم أو الدانسو، خاصة أن آلة الديغم تتمتع بصوتها المميز الثخين، بينما تتميز "دانسو" بصوتها الصافي الجميل.

المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "دونغ هيه بادا أو البحر الشرقي" بصوت "كيم يول-هي 김율희" وأداء "سول سوس 소울소스"

- أغنية "يونغ جو شيب كيونغا 영주십경가" بصوت "كيم جُو-أك 김주옥"، نتبعها بأغنية "أوريو دوغام 어류도감" بصوت: "لي نال-تشي"

- "إي بيول غا" أو الفراق من أغنية "تشون هيانغا" بصوت "صُنغ تشانغ-سُون"

- "إي بيول غا" بصوت "لي تشُون-هي".

- "تشونغ صنغ غوك 청성곡" بعزف "كيم جُونغ-صُب 김중섭" على الدانسو

- أغنية "شي صُن بيت نوريه 시선뱃노래"، نستمع إليها بصوت "كيم يونغ-وو 김용우"