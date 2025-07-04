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أخيرا، كشفت فرقة بلاك بينك عن أغنيتها الجديدة المنتظرة "JUMP" لأول مرة خلال جولتها العالمية "DEADLINE". وقد أعلنت شركة YG للترفيه عن هذه المفاجأة، حيث نشرت في الخامس من هذا الشهر فيديو تشويقيا على مدونتها الرسمية، تضمن عنوان الأغنية وجزءا من لحنها.

تُظهر الأغنية التي تم الكشف عنها جوا مبهجا ومفعما بالحيوية، مع أنغام البيز غيتار الذي يتصاعد تدريجيا ليُضاف إليه عزف الغيتار الكهربائي. كما يتضمن المقطع الصوتي أصوات عضوات بلاك بينك وهن يغنين "JUMP" بانسجام.

ومن المقرر أن تقدم بلاك بينك أداء هذه الأغنية الجديدة لأول مرة على المسرح خلال حفلات جولتها العالمية التي ستقام في الاستاد الرئيسي في غويانغ، يومي 5 و 6 يوليو. الجدير بالذكر أن هذا الأداء سيكون الأول الذي يجمع كل عضوات بلاك بينك لتقديم أغنية جديدة كفرقة كاملة، وذلك بعد حوالي سنتين وثمانية أشهر من إصدار ألبوم الفرقة الكامل الثاني "BORN PINK".

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمي للأغنية.