RIIZE تختتم جولة سيول بنجاح وتستعد للمحطات العالمية

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بعد أن ألهبت حماس الجماهير، اختتمت فرقة RIIZE بنجاح عروضها في سيول ضمن أول جولة حفلات منفردة لها، والتي حملت عنوان "RIIZING LOUD"، وقد أقيمت هذه الحفلات في قبة KSPO بحديقة أولمبيك بارك في سيول خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو.

وخلال هذه الفعاليات الناجحة، قدمت RIIZE لأول مرة عروضا لأغنيات جديدة من ألبومها الكامل الأول "ODYSSEY" الذي صدر في مايو الماضي، بما في ذلك الأغنيتان "Fly Up" و"Bag Bad Back". ولم يقتصر الأمر على الجديد، فقد أمتعت الفرقة الجماهير أيضا بأداء أغانيها الرئيسية السابقة التي لاقت استحسانا كبيرا، مثل أغنية ترسيم الفرقة "Get A Guitar" و "Boom Boom Bass".

ولإضفاء طابع عالمي على هذا الحدث، شهد حفل اليوم الأول في 4 يوليو بثا متزامنا في 28 قاعة عرض تابعة لـMegabox في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى 13 منطقة أخرى حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك، مما عزز من تفاعل المعجبين على مستوى دولي. وقد نفدت جميع تذاكر حفلات سيول بالكامل، وهو ما يؤكد الشعبية الجارفة لفرقة RIIZE.

وقبل بدء الحفلات، أعرب أعضاء RIIZE عبر شركتهم عن عزمهم الراسخ على تقديم عروض لا تُنسى لجمهورهم. وصرح أون صوك قائلا: "بما أنه أول حفل منفرد لنا، فقد سعينا لتقديم حفل يرغب الجمهور في العودة إليه مرة أخرى". وأضاف سوهي: "سنُظهر ما يفوق أي توقعات، ونأمل أن نتوحد جميعا من خلال أداء RIIZE".

وبعد النجاح الباهر لعروض سيول، تستعد RIIZE لمواصلة جولتها "RIIZING LOUD" في 14 منطقة أخرى حول العالم، بما في ذلك هونغ كونغ، وكوالالمبور عاصمة ماليزيا، وطوكيو عاصمة اليابان، وبانكوك عاصمة تايلاند، لتواصل إبهار جماهيرها الدولية.