هيونغ وون من MONSTA X يزين غلاف مجلة صينية ويؤكد حضوره العالمي

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عزز هيونغ وون، عضو فرقة MONSTA X، مكانته العالمية بتصدره غلاف مجلة "World Traveller" الصينية الفاخرة لعدد شهر يونيو. ويُعد هذا الظهور الأول لفنان كوري على غلاف هذه المجلة العريقة. وقد أظهر هيونغ وون، في أول جلسة تصوير منفردة له بعد إتمامه الخدمة العسكرية، جانبا أعمق وسحرا ناضجا لا يُضاهى.

وفي الغلاف المنشور، يبرز هيونغ وون بحضور قوي وأنيق، وقد تضافرت خصلات شعره المبللة مع عينيه الصافيتين وتعبيراته المتحفظة، لتخلق جوا من النقاء والغموض الآسر. كما تجلت موهبته الفوتوجينية في لقطات أخرى، حيث أظهر قدرته على تجسيد مفاهيم مختلفة بشكل مثالي.

وكان هيونغ وون قد بدأ مسيرته الفنية كعضو في MONSTA X في 14 مايو 2015، وسرعان ما جذب انتباه محبي الكيبوب بمظهره الجذاب وقوامه الفريد. ولم يقتصر تألقه على ذلك، بل أثبت أيضا قدراته الموسيقية، وبرز في مجالات متعددة مثل الإنتاج والدي جي وتقديم البرامج، مما أكسبه لقب "الفنان الشامل". وبعد تسريحه من الخدمة العسكرية في مايو الماضي، عاد ليثير الضجة بتقديمه حفل "Asia Star Entertainer Awards 2025".

وواصل هيونغ وون مؤخرا مسيرته المتنوعة والمثيرة، حيث ظهر في برامج ويب وعروض موسيقية يابانية. ومع إثبات تأثيره العالمي الراسخ من خلال غلاف المجلة الأخير، تتزايد التوقعات لأنشطة هيونغ وون المستقبلية.

على صعيد آخر، تستعد فرقة MONSTA X، التي ينتمي إليها هيونغ وون، لإقامة حفلها المنفرد بمناسبة الذكرى العاشرة لترسيمها بعنوان "2025 MONSTA X CONNECT X" في قبة KSPO في سيول، خلال الفترة من 18 إلى 20 يوليو.