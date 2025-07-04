المقهى الوحيد في العالم الذي يوفر إطلالة على كوريا الشمالية

ⓒ YONHAP News





تبين أن مقهى ستاربكس في متنزه إيه كي بونغ البيئي للسلام، والذي يوفر إطلالة على كوريا الشمالية، قد استقطب أكثر من 120 ألف زائر بعد مرور سبعة أشهر فقط من افتتاحه.

ووفقا ستاربكس كوريا مؤخرا، استقبل المقهى الذي افتتح يوم 29 من شهر نوفمبر من العام الماضي، 123 ألف عميل حتى الشهر الماضي، أي خلال سبعة أشهر.

ويقع هذا الفرع في مرصد الطابق الثاني بمتنزه إيه كي بونغ البيئي للسلام، حيث يمكن لزواره الاستمتاع بإطلالة بانورامية على منطقة كيه بونغ في مقاطعة هوانغ هيه في كوريا الشمالية، التي تبعد حوالي 1.4 كيلومتر، وكذلك على نهر جو الذي يلتقي فيه نهر "هان" ونهر "إيم جين" قبل أن يتدفقا إلى البحر الغربي.

ونظرا لأن المنتزه يقع في المنطقة منزوعة السلاح، وهي منطقة يقتصر الدخول إليها على المدنيين، يتطلب الدخول إلى المتنزه الحجز المسبق في أوقات معينة، واستخدام حافلات مكوكية، واجتياز نقاط تفتيش.

ويقتصر عدد الزوار اليومي للمتنزه على ألفيْ شخص. وبسبب قيود وقت الدخول إلى المتنزه، فإن ساعات عمل فرع مقهى ستاربكس الموجود هناك أقصر من الفروع الأخرى حيث يعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء.

وعلى الرغم من بيئة الوصول الصعبة إليه، أصبح مقهى ستاربكس هذا وجهة شهيرة بفضل إطلالته على كوريا الشمالية، مما يجذب حتى السياح الأجانب.

ويبلغ عدد الزوار في عطلات نهاية الأسبوع حوالي ألف شخص، وهو أكثر من ضعف عدد الزوار في أيام الأسبوع. ونظرا لوجود العديد من العائلات بين الزوار، فإن نسبة مبيعات الأطعمة في هذا المتجر أعلى بحوالي 30% مقارنة بالمتاجر العادية.

وفي أيام الأسبوع، يستقبل المقهى مجموعة متنوعة من العملاء بمن في ذلك مجموعات من الأجانب، وأفراد عسكريون، ومجموعات من طلاب المدارس. وقد زاد عدد الزوار الكلي لمتنزه إيه كي بونغ البيئي للسلام أيضا.

ففي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، وصل عدد زوار المتنزه إلى 129 ألف شخص، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع عدد السياح الأجانب بشكل كبير، فبعد أن كان متوسطهم حوالي ألف و300 زائر شهريا العام الماضي، أصبح حاليا 3 آلاف و300 زائر شهريا، أي أكثر من 2.5 مرة.

يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام الأجنبية الرئيسية مثل سي إن إن ووكالة أسوشيتد برس كانت قد نشرت أخبارا حول افتتاح مقهى ستاربكس في موقع يمكن من خلاله رؤية كوريا الشمالية.