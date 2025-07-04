حظر إطعام الحمام في سيول

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تحوّل الحمام الذي كان يعتبر رمزا للسلام إلى مصدر إزعاج في المدن، حيث يطلق عليه حاليا لقب "حمام الدجاج" بسبب تزايد أعداده بشكل كبير، مما يثير استياء السكان.

وقد صار هذا التزايد السريع في أعداد الحمام يتسبب في مشاكل متعددة. ونتيجة لذلك، بدأت مدينة سيول في الأول من هذا الشهر في تطبيق نظام لحظر إطعام الحمام في المتنزهات والساحات الرئيسية بهدف إدارة أعداده. وفي حالة المخالفة، يمكن فرض غرامة تصل إلى مليون وون كوري.

يا ترى، هل ينطبق هذا الحظر على الطيور الأخرى مثل العصافير أو على الحيوانات الأخرى؟ وهل يقتصر هذا الحظر على سيول فقط؟ دعونا نتعرف على نطاق التطبيق والمواقع المشمولة، والخلفية التي أدت إلى وضع مثل هذا النظام.

يستند حظر إطعام الحمام إلى "لائحة سيول بشأن حظر إطعام الحيوانات البرية الضارة". وقالت بلدية سيول إن سن هذه اللائحة يستهدف منع وتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت والصحة العامة والحياة اليومية نتيجة لإطعام الحيوانات البرية الضارة.

وتشير عبارة "الحيوانات البرية الضارة" في اللائحة إلى الأنواع المحددة بموجب اللوائح التنفيذية "لقانون حماية وإدارة الحياة البرية". ويشمل ذلك حمام المنازل الشائع في المناطق الحضرية، لأنه يسبب أضرارا للمواقع الثقافية، وتآكلا للمباني، ومشاكل صحية بسبب فضلاته وتساقط ريشه.

وبالإضافة إلى الحمام، تم تصنيف طيور مثل العصافير والعقعق والغربان كحيوانات برية ضارة تسبب أضرارا للمحاصيل والمنشآت.

كما تشمل الحيوانات البرية الضارة أنواعا أخرى مثل الطيور الدراج، والحمام الجبلي، والخنازير البرية والفئران والبط، والحيوانات المفترسة.

وإذا تم ضبط أي شخص وهو يطعم ليس فقط الحمام الذي يكثر في المناطق الحضرية، بل أي حيوان مصنف كحيوان بري ضار، فقد يتعرض لغرامة. ويشمل تعريف "إطعام الحيوانات" جميع الأفعال مثل تقديم الطعام للحيوانات البرية الضارة بشكل منتظم أو عرضي، أو وضع الطعام في أماكن يمكن لهذه الحيوانات الوصول إليها.

ويتم فرض الغرامات للمخالفة الأولى بقيمة مائتي ألف وون كوري وللمخالفة الثانية بخمسمائة ألف وون وللمخالفة الثالثة وما بعدها بمليون وون. ومع ذلك، لا يشمل الحظر مدينة سيول بأكملها.

فقد حددت بلدية سيول، من خلال إشعار منفصل، 38 موقعا يُحظر فيها إطعام الحيوانات البرية الضارة. وتشمل هذه المواقع 33 حديقة، و4 ساحات عامة، ومنطقة حماية أثرية واحدة.

وتتضمن هذه المناطق أماكن يزورها المواطنون كثيرا مثل حديقة نهر هان، وغابة سيول، وغابة شمال سيول للأحلام، وساحة كوانغ هوا مون، وساحة يوئيدو. ويمكن لرئيس البلدية مراجعة تغيير أو إلغاء هذه المناطق المحظورة كل ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يمتد هذا النظام المشابه، الذي بدأ في سيول، ليشمل مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.