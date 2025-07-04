الكوارث الطبيعية في الخارج تمثل عائقا أمام اختيار الوجهات السياحية

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مع اقتراب موسم الذروة الصيفي، أصبحت الكوارث الطبيعية التي تحدث في مختلف أنحاء العالم عائقا أمام اختيار الوجهات السياحية.

ففي اليابان، وهي وجهة مفضلة للكوريين، حدث حوالي 1300 زلزال بقوة 1 درجة أو أكثر على مقياس ريختر خلال الأسبوعين الماضيين. وهذا يثير قلقا متزايدا من أن هذه الزلازل المتكررة قد تكون نذيرا لزلزال كبير، خاصة بعد انتشار شائعات سابقة عن وقوع زلزال كبير في أوائل شهر يوليو الحالي. وقد وصل الأمر إلى حد أن هناك شعورا داخل اليابان بضرورة "تجنب السفر في يوليو".

مثلا، لم يتمكن السيد تشيه وهو موظف كوري حتى الآن من اختيار وجهة السفر رغم بدء إجازته بعد أسبوعين.

وقال إنه كان يخطط لأول رحلة خارجية مع طفله البالغ من العمر 4 سنوات، لكن مخاوفه تزايدت بسبب الكوارث الطبيعية المختلفة مثل الزلازل والأمراض المعدية وموجات الحر الشديدة.

أما أوربا التي تعد من أكثر المناطق شعبية كوجهة سفر لموسم الصيف فتشهد حاليا موجة حارة غير مسبوقة بسبب الظروف المناخية القاسية.

وتصل درجات الحرارة نهارا في بعض الأماكن إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما دفع بعض الوجهات السياحية إلى فرض قيود على دخول السياح.

وفي فرنسا، توقف برج إيفل عن استقبال الزوار مؤقتا بسبب المخاوف من أن ارتفاع درجة حرارة الهيكل المعدني قد يؤدي إلى اعوجاجه. كما قام مَعلم "أتوميوم" السياحي في بروكسل عاصمة بلجيكا بتقييد دخول الزوار بسبب الحر الشديد.

ولم تعد أضرار موجات الحر الشديدة مقتصرة على دول أوربا الغربية مثل فرنسا، بل امتدت لتشمل القارة بأكملها. وفي اليونان، بعد اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق، شب حريق آخر في جزيرة كريت السياحية الشهيرة، مما أدى إلى إجلاء حوالي 5 آلاف من السكان والسياح.

وتُصنف دول حوض البحر الأبيض المتوسط على أنها مناطق عالية الخطورة للحرائق، حيث تشهد رياحا جافة وقوية خلال أشهر الصيف الحارة والجافة، مما يجعل حرائق الغابات أمرا شائعا. وتتوقع السلطات اليونانية أن يزداد خطر حرائق الغابات في شهر يوليو الحالي، وهو الشهر الأكثر حرارة.

ومع تزايد المخاوف من الكوارث الطبيعية قبل موسم الذروة الصيفي، الذي يشهد تدفقا كبيرا للمسافرين الدوليين، يتجه العديد من الكوريين نحو قضاء إجازاتهم الصيفية داخل البلاد.

وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية على ثمانمئة موظف في جميع أنحاء البلاد حول "خطط الإجازة الصيفية"، أجاب 82% من المشاركين بأن لديهم خططا لقضاء إجازة صيفية. ومن بين هؤلاء، فضل 84% "السفر المحلي.