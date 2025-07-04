رعاية الأطفال تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه رائدات الأعمال الكوريات

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أظهرت دراسة حديثة أن التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيسات التنفيذيات الكوريات ليس التحيزات الاجتماعية أو بيئة الأعمال، بل قضية الموازنة بين العمل والأسرة، مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

وتدعو هذه النتائج إلى ضرورة توفير دعم سياسي لنساء الأعمال اللواتي يتم إقصاؤهن من سياسات دعم الأمومة ورعاية الأطفال.

جاء ذلك في مسح أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية على ألفين و593 سيدة أعمال للتعرف على التحديات الرئيسية التي يواجهنها، حيث اختار 29% منهن مشكلة الموازنة بين العمل والأسرة لتكون أكبر صعوبة يواجهنها.

كما اختار 22% منهن "التحيزات الاجتماعية والتمييز" بينما اختار 19% منهن "نقص الخبرة الإدارية". علاوة على ذلك اختار 17% منهن "اختراق السوق والمبيعات" ، و13% منهن "تأمين رأس مال بدء التشغيل".

وبرزت في الدارسة دعوات ملحة لدعم التحول الرقمي للشركات التي تديرها النساء في البلاد. ففي عام 2022، بلغ عدد الشركات التي تملكها نساء حوالي 3 ملايين و260 ألف شركة، أي ما يعادل 41% من إجمالي الشركات الكورية. ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من هذه الشركات هي شركات فردية أو شركات صغيرة.

ويُعدّ مستوى تبني التكنولوجيا المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة منخفضا للغاية بين شركات رائدات الأعمال، حيث يبلغ 3% فقط، وهو ما يمثل جزءا صغيرا جدا مقارنة بالشركات التي يملكها الرجال. وهذا يشير إلى نقص في خبرة البحث والتطوير وتبني التقنيات الجديدة، مما يعيق النمو المبتكر.

وعن ذلك تقول كوان او شيل الرئيسة التنفيذية لشركة "ستارتفوليو" إن برامج التحول الرقمي التي تدعم بشكل متكامل التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبنية التحتية للبيانات، هي أكثر ما تحتاجه رائدات الأعمال في الواقع.

وقال بارك إيل جون نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الكورية إنه على الرغم من توسع مجالات أنشطة الشركات النسائية تدريجيا، إلا أنه لا يزال هناك العديد من النقاط في القطاعات الأساسية مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية التي لم تُترجم بعد إلى سياسات.

وأضاف أن غرفة التجارة ستعمل على عكس متطلبات سياسات رائدات الأعمال في السياسات العامة من خلال التواصل الفعال مع البرلمان والحكومة.



