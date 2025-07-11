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مؤخرا، سلط موقع الدعاية الرسمي لكوريا الشمالية "نيه نارا" الضوء على "شين هاك سون"، وهو فنان بارز شغل سابقا منصب المدير الإبداعي في استوديو "مان سو ديه" الشهير للفنون. وعرض الموقع الإلكتروني تمثال "شين" البارز الذي يصور "كايسون فوم فوهان"، المؤسس والزعيم السابق لدولة "لاوس". وهذا يدفعنا للتساؤل عن استوديو "مان سو ديه" للفنون الذي أنتج هذا العمل المهم.





في 6 يونيو، الذي تحتفل فيه كوريا الجنوبية بيوم الشهداء، احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الـ 79 على تأسيس "اتحاد الأطفال الكوريين"، وهو منظمة تهدف إلى غرس الولاء في أجيال المستقبل في البلاد. وانضم وفد من الطلاب الكوريين الشباب من اليابان إلى ذلك الحدث التذكاري. وعند وصولهم إلى بيونغ يانغ يوم 3 يونيو، كانت أول نشاطاتهم هي الذهاب إلى تل "مان سو ديه" ووضع باقات الزهور هناك.





يعد تل "مان سو ديه"، حيث نصبت تماثيل الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، الوجهة الرئيسية للزوار الدوليين والمحليين عند وصولهم إلى بيونغ يانغ. وباعتباره أحد المعالم الرئيسية للعاصمة، يضم هذا التل استوديو "مان سو ديه" الفني الشهير.





"إي يونغ جونغ"، مدير مركز الدراسات الكورية الشمالية في معهد كوريا للأبحاث للاستراتيجية الوطنية:

تل "مان سو ديه" هو منطقة مرتفعة توفر إطلالة بانورامية على مدينة بيونغ يانغ، مما يجعلها موقعا متميزا لوضع تماثيل "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل". ويقع استوديو "مان سو ديه" الفني في هذا الموقع الرمزي، وهو منظمة الإبداع الفني الأولى في كوريا الشمالية. ومن المعروف على نطاق واسع أن أكثر الفنانين والرسامين والحرفيين موهبة في البلاد يعملون في هذا الاستوديو. تأسست هذه المنظمة في عام 1959، وعززت مكانتها كجمعية فنية في أوائل السبعينيات عندما ترسخ حكم "كيم إيل سونغ" تماما. وواصل ابنه "كيم جونغ إيل" تطويرها ودعمها. وهي مؤسسة مكرسة لإنتاج الأعمال الثقافية والفنية، ولا سيما الفنون الجميلة والحرف اليدوية، بهدف رئيسي هو تمجيد عائلة "كيم" الحاكمة.





يعد استوديو "مان سو ديه" المؤسسة الفنية الأبرز في كوريا الشمالية. وتعود جذوره إلى عام 1959، عندما تم إنشاء مجموعة نحتية في البداية لإنشاء نصب تذكاري يرمز إلى عصر حركة "تشولليما"، وهي حملة لتعزيز التنمية السريعة بعد الحرب الأهلية الكورية. وتطور استوديو "مان سو ديه" للفنون من مجموعته الأصلية لإنشاء المنحوتات، وتوسع ليشمل مجموعة شاملة من التخصصات الفنية بحلول السبعينيات. واليوم، يضم حوالي 20 فريقا متخصصا في مجالات متنوعة، بما في ذلك الرسم والجداريات والسيراميك والنحت.





حاليا، يعمل في هذا الاستوديو الفني ألف فنان، منهم 90 يحملون ألقابا مرموقة على غرار "فنان الشعب"، وهو لقب يمثل أعلى تكريم فني في البلاد، و"فنان متميز"، الذي يُمنح لأولئك الذين قدموا مساهمات بارزة في مجال الفنون. ومن الجدير بالذكر أن ما يميزهم هو الإبداع الجماعي، حيث يتم إنتاج الأعمال الفنية بصورة تعاونية وليس فرديا.





في كوريا الشمالية، تُعرف الأعمال الفنية التي يتم إنتاجها من خلال المجهود التعاوني باسم "جيب تشيه جاك"، وهو مصطلح يؤكد على الجهود الإبداعية ذات الجذور النابعة من الحكمة والقوة الجماعية. وفي اللغة الكورية، يُترجم مصطلح "استوديو فني" إلى "تشانغ جاك سا" الذي يعني حرفيا "شركة إبداع" أو "شركة إنتاج". ويعكس اسم استوديو "مان سو ديه" الفني نفسه عالم الفن الفريد في كوريا الشمالية الذي يسعى إلى الفن الجماعي.





"إي يونغ جونغ":

في كوريا الشمالية، يُحظر تماما الفن التجريدي الذي يفتقر إلى التمثيل الواضح، بغض النظر عن موهبة الفنان. وإذا أنتج فنانٌ ما عملا فنيا بدافع شغفه الشخصي فقط، فلن يتم الاعتراف به، حيث لا يُسمح إلا بالأعمال الفنية التي تمجد الزعماء السابقين وأيديولوجية "جو تشيه"، وتسلط الضوء على تفوق حكم الرجل الواحد في كوريا الشمالية. ويتم إعطاء الأولوية للإبداع الجماعي على التعبير الفني الفردي. وعندما سألت المسؤولين في استوديو "مان سو ديه" للفنون عن تفضيلهم للأعمال الجماعية، كانت إجابتهم هي الإجابة المعهودة في كوريا الشمالية: "نظرا لأن الزعيم شخصية استثنائية، فمن المستحيل أن يتمكن فنان أو رسام أو نحات واحد من التعبير عن جوهره بالكامل. لذلك، نجتمع معا لإبداع فن يمثل عظمته حقا".





يصدر الفنانون الكوريون الشماليون أحيانا أعمالا باسمهم الشخصي. ومع ذلك، يشارك معظمهم في الإبداع التعاوني. ويقف "تحالف الفنانين الكوريين" وراء هذه الجهود الجماعية كإطار تنظيمي توجيهي.





يُطلب من مواطني كوريا الشمالية الانتماء إلى منظمات سياسية مختلفة طوال حياتهم، بدءا من التحاقهم بـ"اتحاد الأطفال الكوريين"، ولا يُستثنى الفنانون من ذلك، حيث يتوجب عليهم الانضمام إلى "تحالف الفنانين الكوريين" وتقديم خطة مفصلة لأنشطتهم الإبداعية. ولا يمكنهم الانخراط في العمل الفني إلا بعد الحصول على موافقة حزب العمال. وعدم الانضمام إلى هذه المنظمة يعني أن وضع الفرد كفنان يظل غير معترف به. علاوة على ذلك، لا يُسمح لهم بالتعبير بحرية عن أفكارهم وآرائهم الشخصية.





"إي يونغ جونغ":

يُعد كتاب "كيم جونغ إيل" الصادر عام 1991 بعنوان "عن الفنون الجميلة" بمثابة دليل إرشادي للإبداع الفني في كوريا الشمالية. وبموجب هذا الدليل، يجب أن يتم إنتاج الأعمال الفنية وفقا لأيديولوجية "جو تشيه" الحاكمة في البلاد ومبادئها الأساسية. ويتمثل الاعتبار الأساسي فيما إذا كانت القطعة الفنية تتمتع بصفات الفن الثوري الذي يعبر عن النظام السياسي والأيديولوجية الكورية الشمالية ويروج لهما. وبالتالي يجب أن تلتزم الأعمال الفنية بالواقعية الاشتراكية وأن تجسد المشاعر الوطنية وتعكس حياة الشعب بأصالة. هذه هي المعايير التي تحدد جوهر الفن الكوري الشمالي.





تعكس الأعمال التي ينتجها استوديو "مان سو ديه" للفنون أيديولوجية "جو تشيه" الحاكمة في كوريا الشمالية.





كتاب "كيم جونغ إيل" بعنوان "عن الفنون الجميلة"، هو الوثيقة الأساسية التي توضح مبادئ وفلسفة التعبير الفني في كوريا الشمالية. ووفقا لهذه المبادئ، يجب أن تكون الأعمال الفنية نابعة من أيديولوجية "جو تشيه"، التي تؤكد أن الشعب نفسه هو سيد كل شيء.





أعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في عام 2021 عن خطة لبناء 50 ألف منزل جديد في بيونغ يانغ. ويعرض عمل فني من السيراميك شارع "هوا سونغ" الذي ركزت فيه المرحلة الأولى من الخطة على بناء 10 آلاف وحدة.









يشتهر استوديو "مان سو ديه" للفنون بأعماله النحتية الرائعة في وسط مدينة بيونغ يانغ والجداريات الضخمة التي تزين مترو بيونغ يانغ وقاعات العرض الفني. كما كشف الاستوديو عن تمثال كبير لـ"كيم جونغ إيل" في أبريل 2012، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد "كيم إيل سونغ".





تجسد التماثيل الضخمة لـ"كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، التي يبلغ ارتفاعها 23 مترا وتقع على تل "مان سو ديه" في بيونغ يانغ، كل التفاصيل، من تعابير الوجه وحتى تفاصيل الملابس. وما يميز هذه التماثيل هو التجلي الواضح للوحدة والانسجام، وهو انسجام تام لدرجة أنه يبدو وكأنهما من صنع فنان واحد، مما يجسد بقوة الأيديولوجية الاشتراكية.





افتتح استوديو "مان سو ديه" للفنون، المعروف بمهد الفن الثوري، معرضا فنيا في شارع الفنون في بكين في عام 2007. وفي العام التالي، أقام معرضا في مدينة برلين الألمانية. وهناك، بيعت نسبة كبيرة من أعماله الفنية بأسعار مرتفعة للغاية، بلغت عشرات الآلاف من اليورو، مما أحدث ضجة كبيرة في سوق الفن الدولي. وبتشجيع من هذه النتيجة المبهرة، بدأت كوريا الشمالية في استخدام أعمال استوديو "مان سو ديه" الفنية كوسيلة لكسب العملات الأجنبية منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.





"إي يونغ جونغ":

سافر نحاتون كوريون شماليون موهوبون إلى دول دكتاتورية أو مقيدة سياسيا في الخارج لإنشاء تماثيل ومنشآت رمزية أخرى لأنظمتها، من أجل كسب العملات الأجنبية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك التمثال البرونزي الذي تم الانتهاء منه في السنغال في عام 2010. وقد حظي التمثال بإشادة محلية لكونه يصور الشخصيات بشكل واقعي للغاية. ويقف التمثال شامخا بطول يتجاوز تمثال الحرية في الولايات المتحدة، كقطعة تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين على استقلال السنغال عن فرنسا. وقيل إن هذا المشروع حقق حوالي 27 مليون دولار لكوريا الشمالية، وهو ما مثل مكاسب مالية كبيرة لـ"كيم جونغ أون". ومشروع آخر مهم هو متحف "أنكور بانوراما" في كمبوديا، الواقع بالقرب من موقع "أنكور وات" التاريخي الشهير. وتم بناء المتحف من قبل استوديو "مان سو ديه" للفنون. ويضم المتحف لوحة جدارية استثنائية بزاوية 360 درجة أنجزها فنانون كوريون شماليون، تمتد على مساحة تعادل أربعة ملاعب كرة سلة، وتضم 45 ألف شخصية ومشاهد مختلفة.





يحظى استوديو "مان سو ديه" للفنون بشعبية في أفريقيا بسبب تكاليف الإنتاج المنخفضة. وقد بنى نصبا تذكارية ضخمة في ناميبيا وزيمبابوي والكونغو، وامتد نطاقه الفني حتى إلى إنشاء خريطة عالمية مطرزة لمجموعة العلامة التجارية الإيطالية للأزياء "بينيتون". ومن خلال هذه المشروعات الدولية، كسبت كوريا الشمالية حوالي 25 مليون دولار سنويا. ونظرا لاستغلال أنشطته كوسيلة للحصول على العملات الأجنبية، فقد وضعه مجلس الأمن الدولي ضمن قائمة العقوبات في عام 2017.





"إي يونغ جونغ":

يُعرف الفنانون الكوريون الشماليون بمهاراتهم ومواهبهم الاستثنائية. وللأسف، تم استغلال براعتهم الفنية فقط كأداة دعائية للنظام الحاكم. وفي ظل الوضع الحالي للعلاقات المتوقفة تماما بين الكوريتين، فقد يحدث تقدم محتمل إذا تبنت كوريا الشمالية نهجا أكثر مرونة، مثل استئناف التبادلات مع الجنوب والدخول في حوار مع الولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، قد يتم تخفيف اللوائح المتعلقة بالتجارة الثقافية والفنية، بما في ذلك شراء الأعمال الفنية. وقد يكون استعداد كوريا الشمالية للتغيير، ولا سيما موقفها من نزع السلاح النووي، نقطة تحول حاسمة.





يتميز النهج الفني لاستوديو "مان سو ديه" بأسلوبه الجماعي، الذي يجذب المشاهدين بفضل منظوره الإبداعي الفريد. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الغرض الأساسي للفن، المتمثل في حرية التعبير، سوف يتضرر بسبب الدعاية للنظام الحاكم والدوافع الاقتصادية.