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تستعد فرقةNOWZ، التي غيرت اسمها مؤخرا منNOWADAYS، لإشعال صيف الموسيقى بأغنية روك جديدة وقوية.

وفي العرض الخاص بألبومهم المصغر الأول"IGNITION" ، الذي أقيم بعد ظهر يوم 9 يوليو، كشفت الفرقة عن طموحها قائلة: "في حياتنا، هناك لحظات مشرقة ومبهرة، ولكن هناك أيضا لحظات مؤلمة. نأمل أن نقدم التعاطف والمواساة للشباب الذين يعيشون في نفس العصر".

يُعد ألبوم "IGNITION" بمثابة الإصدار الأول للفرقة بعد تغيير اسمها الشهر الماضي. وكانت الفرقة قد ظهرت لأول مرة في أبريل من العام الماضي باسم NOWADAYS .

يعكس اسم الفرقة الجديد NOWZ دمجا بين كلمة "NOW" التي تعني الحاضر، والحرف "Z" الذي يرمز إلى الاحتمالات المتوسعة والبدايات الجديدة، ليجسد بذلك معنى "رسم إمكانيات لا حدود لها في هذه اللحظة بالذات".

وأوضح القائد هيونبين قائلا: "السنة التي قضيتها كـ NOWADAYS ستبقى ذكرى ثمينة. بعد مناقشات مع الشركة، قررنا تغيير اسم الفرقة من أجل بداية جديدة"

من جانبه، قال العضو يون وو: "لقد كان المعجبون ينادوننا بالفعل بـ 'NOWZ'كاسم دلع، لذا كان اسما مألوفا لنا. اعتقدنا أنه سيكون أسهل على الكثيرين استيعابه". وأضاف: "لقد عادت NOWZ باسم وموسيقى جديدين، لذا نرجو منكم التطلع لذلك".

يضم الألبوم خمس أغنيات، منها الأغنية التي تم إصدارها مسبقا "Fly Freely" بمشاركة الفنان الكبير من نفس الشركة ووكي، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية "EVERGLOW". كما يشمل الألبوم أغنية هيب هوب هجين بعنوان "Problem Child" التي تتناول تغيير النظرة إلى الأطفال الذين يُعتبرون مشكلة، وأغنية "Louder" التي تتميز بآلة المزج وأصوات الغيتار الحيوية، وأول أغنية عاطفية للجمهور بعنوان "Diary".

وتعبر أغنية "EVERGLOW" عن إصرار الأعضاء على عدم الانطفاء أبدا، "مثل الشعلة التي تستمر في الاشتعال حتى من الرماد". وفي سوق الآيدولز الذي يهيمن عليه الهيب هوب، اتخذت NOWZ خطوة جريئة بتقديم أغنية روك بديلة قوية، تجمع بين الغيتار الكهربائي المنعش وصوت الميتال القوي، لتكون أغنيتهم الرئيسية.

وقدم جين هيوك الأغنية قائلا: "لقد بذلنا جهدا لدمج السرد القصصي في أداء هذه الأغنية للتعبير بوضوح عن الموسيقى الفريدة لـNOWZ".

وقال سيون: "على الرغم من أن نوع الروك البديل يعتبر أقل شيوعا، إلا أننا شعرنا أنه سيلائمنا جيدا. بعد الكثير من المناقشات مع الشركة، وجدنا أنه سيساعدنا على بناء هويتنا الموسيقية الخاصة".

وقد حققت NOWZ إنجازا بالفعل، حيث تصدرت أغنيتهم التي تم إصدارها مسبقا "Fly Freely" المرتبة الأولى في مخطط QQ Music الصيني للأغاني الجديدة اليومية.

واختتم الأعضاء بقولهم: لقد قمنا بدمج هوية NOWZ وسردها في 'IGNITION' وأضافوا: "لقد عبرنا عن بداية جديدة بمشاعرنا الخاصة، لذا نرجو منكم دعمنا وحبنا."