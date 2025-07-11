سونغ هان، عضو RIIZE السابق، يترسّم منفردا رسميا في 31 يوليو

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سيترسّم سونغ هان XngHan، العضو السابق في فرقة RIIZE والتابع لشركة SM Entertainment، فنيا بشكل منفرد في 31 يوليو.

في ذلك اليوم، سيُطلق سونغ هان أول ألبوم منفرد له تحت اسم "XngHan&Xoul"، والذي سيضم أغنيتين جديدتين بعنوان "Waste No Time".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلق سونغ هان علامته الفنية الخاصة ."XngHan&Xoul" وقد اختار الحرف "X" ليرمز إلى الإمكانيات اللامحدودة والمعاني الواسعة للدمج والتنوع في فنه.

يُذكر أن الألبوم المنفرد الأول لـXngHan&Xoul""،"Waste No Time" ، أصبح متاحا للطلب المسبق اعتبارا من اليوم في جميع متاجر الموسيقى، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر الفعلية.