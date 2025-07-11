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سوبر جونيور تطلق أنشطة الذكرى العشرين بألبومها الجديد "Super Junior25"

#أخبار الساحة الفنية l 2025-07-10

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment
بدأت فرقة سوبر جونيور، التابعة لشركةSM Entertainment ، أنشطتها الاحتفالية بمرور 20 عاما على تأسيسها.
واحتفالا بإصدار ألبومهم الكامل الثاني عشر "Super Junior25"، أقام أعضاء الفرقة بثا مباشرا للعد التنازلي وعرضا خاصا عبر الإنترنت في 8 يوليو.
وخلال العرض، كشفت سوبر جونيور لأول مرة عن أداء أغنيتهم الرئيسية "Express Mode"، بالإضافة إلى الأغنيتين الفرعيتين "Haircut" و ."Stuck With You"وتضمن العرض أيضا مقابلات صريحة مع الأعضاء، تحدثوا فيها عن لحظات رئيسية في مسيرة الفرقة مثل "الترسيم"، و"الفوز الأول"، وعلاقتهم بنادي المعجبين"E.L.F".
العرض، الذي صُمم ليحاكي حفل توزيع جوائز خاص بالذكرى العشرين، شهد أداء أغنية "U" التي ترمز لبداية سوبر جونيور، وأغنية "Sorry, Sorry" التي رسخت مكانة الفرقة، كما أتاح الفرصة للمعجبين للاستماع إلى مشاعر الأعضاء الداخلية، بالإضافة إلى فقرة "مناقشة سوبر" التي جرت على غرار لعبة الموازنة المتعلقة بالذكرى العشرين.
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