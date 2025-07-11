الحلقة الخامسة عشر: ندى الصباح والثقافة الشبابية

※ نظرًا لوجود حقوق ملكية فكرية متعلقة بالموسيقى، يتعذر توفير خدمة الاستماع للحلقة الخامسة عشرة من البرنامج الوثائقي "80 عاما من الاستقلال الكوري" ، نشكركم على تفهّمكم واهتمامكم الدائم.





ظهور الثقافة الشبابية في سبعينيات القرن الماضي

بدأ استخدام مصطلح "الثقافة الشبابية" فعليًّا في كوريا في سبعينيات القرن الماضي. وفي ذلك الوقت، كانت كوريا تشهد عملية تحديث وتصنيع كبيرة تحت الحكم العسكري. وشهد ذلك العصر قمعًا عسكريًّا شديدًا. وكان الاختلاف بين الجيل الذي نشأ على الثقافة الأمريكية ونظام التعليم الأمريكي وجيل آبائه الذي نشأ وسط ثقافة الاستعمار الياباني ونظام التعليم الياباني اختلافًا كبيرًا يُظهر الفرق الشاسع بين الجيلين.





رموز الثقافة الشبابية: الغيتار والجينز والجعة

كانت العناصر الأساسية للثقافة الشبابية في ذلك العصر هي: الغيتار والجينز والجعة. ولم يكن هذا مجرد نوع من أنواع الموضة، بل كان رمزًا متكاملًا. فسراويل الجينز كانت تُظهر الانعتاق من الزي التقليدي والجعة كانت ترمز لحرية شرب الخمر في أي مكان وفي أي وقت، أما الغيتار فكان وسيلة للتعبير الحر عن المشاعر. وكانت موسيقى الفولك الغربية من أكثر أنواع الموسيقى المؤثرة بين الشباب.





الألبومات الغنائية في سبعينيات القرن الماضي

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القمع والحظر أعلنت التعديلات الدستورية الديكتاتورية في سبعينيات القرن الماضي، وبدأ بعدها قمع الثقافة الشبابية وحظر عناصرها. فصنف الشعر الرجالي الطويل والجونلات القصيرة "ميني سكيرت" كمظاهر خادشة للحياء العام، فجرم استخدامها. ولحق المنع بالأغاني الشبابية أيضًا، فحظرت عدة أغاني مثل: "صيد الحيتان" و"إلى بلد السعادة" و"الحب المستحيل" وغيرها.





تجريم الشعر الطويل للرجال في السبعينيات

ⓒ KBS

أغنية "ندى الصباح" التي حُظرت في السبعينيات

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موروثات الثقافة الشبابية تعتبر أغنية "ندى الصباح" للفنان "كيم مين-غي" من أكثر الأغاني التي يحبها الكوريون حتى اليوم. وقد اختيرت الأغنية عند صدورها كواحدة من أفضل أغاني الفترة بفضل كلماتها الجميلة، ولكنها كانت تغنى في مظاهرات الجامعات المناهضة للحكومة فحظرت، وفك الحظر عنها بعد الحركة المطالبة بالديمقراطية في العاشر من يونيو. ولا تزال تغنى في المظاهرات والمسيرات حتى يومنا هذا. ولا يزال أثر الثقافة الشبابية المطالب بالحرية والتغيير الاجتماعي يؤثر في المجتمع الكوري حتى يومنا هذا.



