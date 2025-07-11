المستمع/ غزاوني إدريس: الاهتمام الدائم بالقسم العربي

مستمع القسم العربي القديم من المملكة المغربية الأستاذ/ غزاوني إدريس يقول في مقابلة مع القسم العربي عبر الهاتف الدولي بين مدينة "واي زم" المغربية والعاصمة الكورية سيول، إنه يتذكر برنامج جسر الصداقة في الثمانينات، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي كان يبثها القسم العربي في الماضي.

وعن مدينة وادي زم يقول السيد/ غزاوني إدريس إنها مدينة صغيرة وجميلة جدا ومحبوبة بين المغاربة، ويوجد في نواحيها أكبر مخزون من الفوسفات في المغرب.









ويضيف مستمعنا الأستاذ غزاوني قائلا إنه تعلّم من الإذاعات الدولية، خاصة من القسم العربي بالكي إس ورلد راديو، الكثير من الثقافة العامة والمعلومات المفيدة عن كوريا وتاريخها. ويضيف أنه لا يزال يتذكر المذيعين القدامى في القسم العربي، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بالتطور الراهن في وسائل الاتصال، فقد كان التعامل في السابق مع القسم العربي يتم عبر رسائل البريد العادية.

ويعرب السيد غزاوني إدريس عن أمنيته بأن يقوم القسم العربي بتنظيم مسابقات دورية، وأن تكون هناك برامج تفاعلية مع المستمعين.

كما يوجه رسالة إلى جميع المستمعين، وهي: الاهتمام بالقسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، لأن لديه مصداقية في التعامل معهم وفي البرامج، كما أنهم سوف يستفيدون كثيرا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



