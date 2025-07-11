المراوح الورقية

في الماضي، كان الناس في كوريا يقولون إن للمروحة الورقية ثماني فوائد، أولها أنها تحرك الهواء عندما تحركها فترسل الهواء المنعش وسط حر الصيف، كما يمكن فرشها على الأرض للجلوس عليها، ويمكن أن نستظل بها من أشعة الشمس المباشرة، ويمكن فتحها وإمساكها باليد لتخبئة شيء ما لا نريد لأحد أن يراه، ويمكن أن نستخدمها لننادي على شخص بعيد، ويمكن أن نستخدمها لإخفاء وجهنا للتهرب ممن يريدون منا نقودًا، كما يمكن أن نخفي بها وجهنا إذا تثاءبنا أمام شخص كبير، ونحن لا نحزن كثيرًا لفراقها أو التخلص منها إن لزم الأمر. وقد قابل أحد جماهير موسيقى البونغ-ريو في الماضي جارية على باخرة في بيونغ يانغ، وشرب معها كأسًا من الخمر، وحين حان وقت الفراق، كتب لها أبياتًا من الشعر على مروحتها الورقية.





المروحة الورقية في البانسوري

والمروحة الورقية عنصر ضروري جدًّا أثناء أداء البانسوري. فإذا اعتصرها المطرب بقبضتيه أثناء العرض نقل شعوره بالإصرار والتصميم إلى جمهوره، ويستخدمها أيضًا ليعرض حركات هنغ-بو وهو يشق الثمرة السحرية بالمنشار، ويقفلها ليمثل "شيم بونغ-سا" الضرير وهو يتحسس بعصاه الطريق أمامه. وسوف نستمع الآن إلى مقطع من أغنية "شيم تشونغا" يتغنى بأغنية "بانغا تاريونغ" التي غنتها النسوة وهن يدققن الهون في القصة.





فنان من التراث: "أورك 우륵"

"أورك 우륵" وهو عازف كاياغم من عصر شيلا. ومن المثير أنه حتى الكوريين الذين لا يعرفون شيئًا عن الموسيقى التراثية يعرفون المقولة الشهيرة "أفضل من عزف الكاياغم أورك، وأفضل من عزف الكومونغو وانغ سان-أك 왕산악". و"وانغ سانغ-أك" هو الفنان الذي ابتكر آلة الكومونغو وعزفها، أما "أورك" فهو ليس مبتكر آلة الكاياغم. ويذكر السجل التاريخي "تاريخ الممالك الثلاثة" أن الملك "كاشيل 가실" ملك مملكة غايا هو مبتكر آلة الكاياغم. وقد دفعه إلى ذلك تفكره في أن لغات الناس ولهجاتهم تختلف وتتباين، فيصعب عليهم التواصل أحيانًا، أما الموسيقى فلا تعرف حدود، ولذلك يفهمها ويطرب لها الجميع على اختلافهم. ومن هنا ابتكر الكاياغم، واكتسبت اسمها من منشأها: مملكة كايا. ولا يتوقف الأمر على ابتكار الآلة الموسيقية، فبعد أن يبتكر المرء آلة كهذه، يجب أن يحدد نوع الموسيقى المناسب لها، ونوع العازفين المناسبين لعزفها. وقد كلف الملك العازف أورك بهذه المهمة. وهكذا جمع "أورك" الموسيقى المميِّزة لكل منطقة، وألف حوالي 12 مقطوعة استنادًا إليها. وعندما واجهت مملكة غايا أزمة الانهيار التام، وهنا فكر أورك: ترى هل اللائق من الفنان الذي اختاره الملك وجعله محل ثقته أن ينهار مع البلاد وتنهار آلتها المميزة معه ويندثر كل شيء، أم الأليق به أن ينجو ويحمل هذه الآلة وذكرى بلادها وتاريخا لتعيش أمدًا طويلًا حتى بعد انهيار البلاد. وهكذا قرر أورك أن يختار خليفة له.





دي تشوي تا: تراث عريق

عندما يكون هناك حدث أو فعالية كبرى في كوريا، ترتدي فرقة أوركسترا التراثية الملابس التقليدية صفراء اللون، ويعزفون على طبل البوق وينفخون في مزامير نابال ويبدأون مسيرتهم، وربما يكون أحدكم قد شاهد هذا المشهد. والمقطوعة التي تعزفها الفرقة في هذا الموضع هي موسيقى "دي تشوي تا"، والفرقة المتخصصة في عزف هذه المقطوعة تعرف باسم "تشوي تا دي 취타대"، ومقطع "تشوي" في كلمة "تشوي تا" يعني إصدار الصوت عن طريق النفخ بالفم، أي: الآلات النفخية، أما مقطع "تا" فيشير إلى إصدار الصوت عن طريق النقر، أو الطبول. وعندما يخرج الملك أو يؤدي الجنود مسيرة عسكرية تعزف فرقة "تشوي تا ديه" مقطوعتها أثناء المسير، وفي الماضي، حين لم يكن هناك الكثير مما يمكن أن يراه المرء أو أن يرفه به عن نفسه، كان مشاهدة مسيرة الملك والجنود بمصاحبة تلك الفرقة مشهدًا مميزًا جدًّا. وتذكر أغنية "هان يانغا" أو: أغنية هان-يانغ (وهو الاسم القديم للعاصمة الكورية) بعضًا من مشاهد هان يانغ في القرن التاسع عشر. وهي تشبه جدًّا فرقة "تشوي تا ديه" الحالية.









المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "تشانغ نيغوجا 창 내고자" بصوت "لي يُون-جين"

- "بانغا تاريونغ" من "شيم تشونغا" بصوت "يو تيه بيونغ يانغ 유태평양" وعزف "كيم هيونغ-صُك" على البوك

- أغنية "يونغ ريو غا 양류가" بصوت "لي هي-مُون"

- "سانغ ريون سان" ضمن مقطوعة "يونغ سان هوي سانغ" بعزف "لي جي-يونغ" على الكاياغم

- مقطع "سانغ ريون سان" ضمن مقطوعة "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" بعزف "لي جي-يونغ" على الكاياغم

- مقطوعة "ديه تشوي تا" أداء الأوركسترا الوطنية للموسيقى التراثية

- "كيل نوري 길놀이" أداء "سامول نوري نودات 사물놀이 느닷"

- "Song of the Sea"، أداء "بلاك سترينغ"