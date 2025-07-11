الكشف عن فيلم الافتتاح للدورة الـ14 لمهرجان الفيلم العربي

يستعد مهرجان الفيلم العربي للانطلاق في دورته الـ14 يوم الـ15 من شهر يوليو الجاري، حيث تم اختيار فيلم "أرزة" من لبنان ومصر ليكون فيلم الافتتاح.

يشار إلى أن المهرجان الذي يصادف هذا العام عامه الرابع عشر، ظل يقدم مجموعة متنوعة من الأعمال التي تتيح للجمهور الكوري فرصة قيمة للتعرف على الثقافات الغنية في مختلف الدول العربية.

وتحت شعار "خطوة إضافية نحو الحياة العربية"، سيتم عرض 12 فيلما هذا العام، منها 9 أفلام روائية طويلة و3 أفلام قصيرة.

وقد تم اختيارها من 12 دولة عربية هي: مصر ولبنان والمغرب والبحرين والسعودية والصومال والإمارات وعُمان والأردن وقطر وتونس وفلسطين.

ويتناول فيلم الافتتاح "أرزة" رحلة أم عزباء تدعى "أرزة" في سعيها لاستعادة دراجتها النارية المسروقة، حيث يقدم الفيلم لمحة عن واقع المجتمع اللبناني الذي تتعايش فيه ديانات وثقافات مختلفة.

وبعد سرقة دراجتها النارية التي اشترتها مقابل سوار أختها لتوصيل الفطائر، تتجول أرزة في جميع أنحاء المدينة بحثا عنها، وتواجه الارتباك الناجم عن اختلاف الديانات والطوائف من مدينة لأخرى.

ومن خلال متابعة رحلة أرزة، يمكن للمشاهدين فهم جانب من المجتمع اللبناني المنقسم على أسس دينية.

وتهيمن قصص النساء والفئات الاجتماعية المهمشة على الأفلام المعروضة هذا العام، ومع ذلك، يتضمن مهرجان هذا العام عددا من الأعمال الأولى لمخرجين صاعدين، مما يوفر منظورا متنوعا ومبتكرا.

فمثلا، يعرض فيلم "يلّا باركور" جانبا من ثقافة جيل الشباب الفلسطيني الذي يعيش في ظل الاضطرابات، وذلك من خلال شباب يمارسون رياضة الباركور في غزة المدمرة.

كما يعبر الفيلم "إلى من أنتمي" بشكل حميمي عن الصراع الداخلي لامرأة تجد نفسها في موقف تصطدم فيه الروابط الأسرية ومعتقدات المجتمع بانضمام ابنها إلى فصيل متطرف.

"ويصور الفيلم "بحثا عن ملجأ للسيد رامبو" تضامن الشاب العشريني الهارب "حسان" مع كلبه "رامبو"، ويسلط الضوء بشكل مجازي على وضع الفئات الضعيفة المعرضة للعنف.

علاوة على ذلك، يروي الفيلم "بيت سلمى" قصة 3 نساء يتورطن في حقائق غير مريحة ويتعاونّ للتغلب على خلافاتهن والبقاء على قيد الحياة.

ومن المقرر أن يُقام مهرجان هذا العام في عدة مدن كورية وفي تواريخ مختلفة، حيث سيقام في العاصمة سيول على مدار 6 أيام من الـ15 إلى الـ20 من الشهر الجاري في دار "آرت هاوس مومو"، كما سيقام في مدينة بوسان على مدار 5 أيام من الـ18 إلى الـ23 من هذا الشهر في مركز بوسان السينمائي.

ثم يقام في مدينة كوانغ جو على مدار 3 أيام من الـ25 إلى الـ27 من هذا الشهر في المركز الثقافي الآسيوي الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر العروض عبر الإنترنت لمدة أسبوع، من الـ28 من هذا الشهر إلى الـ3 من الشهر القادم عبر قناة مهرجان الفيلم العربي على نيفر تي في.