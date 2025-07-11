نقل نموذج كوري إلى إستراتيجية الملكية الفكرية الوطنية لدولة قطر

من المتوقع أن تتضمن سياسات الملكية الفكرية القطرية نموذج براءات الاختراع الكورية الأمر الذي يشير إلى نشر "الموجة الكورية" في مجال الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وصرح مكتب براءات الاختراع الكوري مؤخرا بأن رئيس المكتب "كيم وان كي" عقد اجتماعا رفيع المستوى مع مساعد وزير التجارة والصناعة القطري "محمد بن حسن" في قطر يوم الـ6 من يوليو الجاري، حيث تم التوقيع على برنامج المشاركة الاستراتيجية بشأن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتعزيز بناء القدرات بين الطرفين.

وقد قررت قطر اختيار كوريا التي تعد ضمن أقوى 5 دول في مجال الملكية الفكرية، كشريك للتعاون، وبدأت في تسريع وتيرة بناء البنية التحتية للملكية الفكرية.

وتتضمن وثيقة التعاون بنودا تتعلق بتحليل البيئة المحيطة بالملكية الفكرية في قطر، بما في ذلك القوانين والأنظمة واللوائح، ووضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تتضمن أهدافا لإنشاء الملكية الفكرية واستغلالها وحمايتها، بالإضافة إلى تشغيل برامج تدريبية مخصصة ودعم تعزيز بناء القدرات.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى توسيع نطاق التبادل في مجال الملكية الفكرية، بحيث يتضمن إرسال خبراء وتقديم استشارات من قبل مؤسسات متخصصة لوضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هناك.

واتفق الجانبان على تسريع الإجراءات اللاحقة اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في قطر بناء على برنامج المشاركة الاستراتيجية.