جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم تعقد مؤتمرا في القاهرة

قال معهد أبحاث نقل التكنولوجيا للدول النامية التابع لجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم، إنه عقد المؤتمر الأول للتعليم التقني لتطوير الجامعات التكنولوجية المصرية في الـ6 من شهر يوليو الجاري في قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة حُلْوَان التكنولوجية الدولية في القاهرة عاصمة مصر.

وتُعد الجامعات التكنولوجية في مصر مؤسسات تعليمٍ عالٍ أنشأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية في عام 2019. وتهدف هذه الجامعات إلى معالجة عدم التوافق بين التعليم التقني والاحتياجات الصناعية، ورفع معدلات توظيف الشباب. وحاليا، توجد 14 جامعة تكنولوجية قائمة وعاملة في مختلف أرجاء مصر.

وخلال المؤتمر الكوري المصري، قدم العديد من الخبراء في التعليم والتدريب المهني عروضا تناولوا فيها مختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الفروقات بين التعليم الأكاديمي والتعليم التقني، وتطوير المناهج الدراسية، وخارطة طريق التعاون الصناعي، ونظام ضمان الجودة للتعليم التقني.

كما تضمن المؤتمر عروضا لمشروعات من جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية مما ساعد على تقديم استراتيجيات حول القدرات التعليمية للجامعات التكنولوجية المصرية واتجاهات التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية.

يشار إلى أنه تم افتتاح معهد أبحاث نقل التكنولوجيا للدول النامية التابع لجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم، في عام 2005، حيث يعمل على نقل تميز نظام التدريب المهني الكوري الناجح.

كما يهدف إلى دعم التنمية التكنولوجية والتنمية الاقتصادية في الدول النامية مثل مصر والمغرب وأوزبكستان وإثيوبيا.