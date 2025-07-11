الحلقة السادسة عشر: بدء عصر مترو الأنفاق

افتتاح الخط الأول لمترو الأنفاق: ثورة في تاريخ المواصلات العامة

في 15 أغسطس عام 1974، افتتح خط المترو الأول في سيول. وكان يقطع المسافة بين محطة سيول و"تشونغ ريانغ ري" في 18 دقيقة فقط، وكان شيئًا مذهلًا لكل سكان المدينة آنذاك. وقد ربط المترو بين العاصمة وضواحيها، فبدأ عصر مترو الأنفاق في كوريا.





حفل افتتاح خط المترو الأول في سيول عام 1974

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بداية استخدام خط المترو الجديد

ⓒ KBS كوريا تصبح دولة قوية فيما يتعلق بصناعة مترو الأنفاق مع افتتاح الخط الثاني من مترو الأنفاق، أصبح هناك خط دائري يحيط بالمدينة. ثم تلاه افتتاح الخط الثالث والرابع، وتبعهما الخط الخامس الذي يمر بشرق المدينة وغربها، ثم الخط السادس الذي يربط المدينة بما شمال النهر، ثم الخط السابع الذي يصل بين محطة "أون سو" في سيول وحتى محطة "جانغ أم" في مدينة "إيجونغ". ثم الخط الثامن، الذي يصل بين محطة "موران" في مدينة "صُنغ نام" ومحطة "أم سا" في سيول. والخط التاسع الذي يضم جزءًا من حي كانغ نام. وبفضل نظام التحكم الذكي لمترو الأنفاق في سيول، وأيضًا ما تتميز به من بنية أمان تحتية متقنة، فقد وصلت إلى المستوى العالمي في كل عنصر من هذه العناصر.





المسرحية الاستعراضية: "خط المترو الأول"

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محطة المترو تتحول إلى منصة اجتماعية محطات المترو في كوريا لا تعتبر مكانًا لركوب المترو فحسب، بل هي مكان يزخر بالخدمات المتنوعة. فهي تضم مثلًا مزارع "مترو فارم" التي تتيح الزراعة في محطات المترو المظلمة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة. بالإضافة إلى مساحات العمل المشتركة، وأماكن ممارسة الرياضة، والمعارض الفنية، والعروض الموسيقية، وغيرها من المنصات الاجتماعية المختلفة.





مزارع "مترو فارم" الصديقة للبيئة داخل محطات المترو

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