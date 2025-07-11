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أصدرت فرقة ذا بويز أغنيتهم الجديدة، حيث كشفت شركة "ون هاندريد" في منتصف ليلة 11 يوليو عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن صورة قائمة أغاني الألبوم المصغر العاشر للفرقة ."a;effect" جاء هذا الكشف ليعلن أن الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد هي "Stylish".

وبالإضافة إلى الأغنية الرئيسيةStylish" "، يضم الألبوم خمس أغنيات أخرى: "Talk"، و"You and I"، و"함께라서 눈부셨던, 서툴지만 아름다운" (والتي تعني "مبهرون معا، غير ناضجين ولكن جميلون")، بالإضافة إلى."AURA" وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن أغنية "함께라서 눈부셨던, 서툴지만 아름다운"، أول عمل لوحدة فرعية للفرقة تُقدمه ذا بويز منذ ترسيمها، مما يزيد من ترقب المعجبين.

يُشكل الألبوم الجديد "a;effect" استمرارا للمرحلة الثانية من أنشطة ذا بويز، ويأتي بعد الألبوم الكامل الثالث "Unexpected" الذي صدر في مارس الماضي. فبينما أبرز الألبوم السابق سحرا لا يمكن التنبؤ به، سيعرض هذا الألبوم توجها موسيقيا أكثر نضجا وثباتا، مما يعكس تطور الفرقة.

وسوف يكون الألبوم المصغر العاشر لفرقة ذا بويز "a;effect" متاحا على مختلف مواقع الموسيقى على الإنترنت اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم 28.