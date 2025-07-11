زيكو واوزي من سفنتين وغيرهم يحصلون على حق التصويت في الغرامي الأمريكي

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انضم 16 فنانا ومنتجا من شركة هايب، وهي خطوة تعكس تنامي نفوذ الكيبوب عالميا. وتشمل قائمة المنضمين أسماء بارزة مثل زيكو، واوزي وفيرنون من فرقة سفنتين، ويون جون من فرقة تي إكس تي (TXT)، وجونغ وون من فرقة إنهايبن، وهو يون جين من فرقة ليسيرافيم ، بالإضافة إلى فرقة كاتس آي (KATSEYE)، والمنتجين سلو رابيت، وسوبريم بوي، ووندركيد. وقد وجهت أكاديمية التسجيل الأمريكية (Recording Academy) دعوة لهؤلاء للانضمام كأعضاء جدد لهم حق التصويت في 9 يوليو الجاري.

تُعد أكاديمية التسجيل منظمة مرموقة تأسست عام 1957، وهي تمثل صوت العاملين في صناعة الموسيقى من فنانين وكتاب أغاني ومنتجين ومهندسين. وتُعرف الأكاديمية على نطاق واسع بأنها الجهة المشرفة على جوائز غرامي (Grammy Awards) منذ عام 1959. وبموجب هذا الانضمام، سيتمتع الأعضاء الجدد بحق المشاركة في اختيار الفائزين بجوائز غرامي، وهو حق سيبدأ تفعيله اعتبارا من حفل توزيع جوائز غرامي الثامن والستين المقرر إقامته في 1 فبراير من العام القادم.

يُذكر أن هايب لديها بالفعل تمثيل قوي في أكاديمية التسجيل، حيث سبق وأن انضم إليها رئيس مجلس الإدارة بانغ سي هيوك، وأعضاء فرقة بي تي إس السبعة، والمنتج بيدوغ (Pdogg)، والذين يمارسون أدوارهم كأعضاء لهم حق التصويت.

وفي تعليقها على هذا التطور، أكدت هايب أن "اختيار هؤلاء الأعضاء الجدد في أكاديمية التسجيل هو دليل واضح على التأثير المتزايد لموسيقى الكيبوب في صناعة الموسيقى العالمية، وكذلك على المكانة الرفيعة التي يتمتع بها فنانو ومنتجو مجموعة هايب الموسيقية" وأضافت الشركة: "سنستمر في توسيع نطاق أعضائنا في أكاديمية التسجيل، وسنقدم دعما كاملا لتعزيز النمو العالمي لفنانينا ومنتجينا في المستقبل"