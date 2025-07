ⓒ iNKODE

أعلنت شركة إنكود (iNKODE) في 10 يوليو عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرقة الفتيات Say My Name قد انضمت إليها عضوة ثامنة، لتتحول الفرقة من سبع عضوات إلى ثماني. ومع هذا التغيير، ستبدأ الفرقة أنشطتها بتركيبتها الجديدة، حيث انضمت العضوة "SHUIE" (شوي) رسميا إلى الفريق.

وفي سياق انضمام العضوة الجديدة، صرحت إنكود قائلة: "سنستمر في تقديم أنفسنا بمزيد من الأصالة، وسنحافظ على الهوية الفريدة لفرقة Say My Name وروح العمل الجماعي التي تميزها." وقد أثار الكشف عن العضوة الثامنة، شوي، حماسا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X (المعروفة سابقا بتويتر)، حيث تصدرت الأخبار عنها قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة ويبو الصينية بشكل خاص.

يُذكر أن فرقةSay My Name ، وهي أول فرقة فتيات يشارك في إنتاجها المغني والممثل كيم جاي جونغ، قد ترسّمت في أكتوبر الماضي بإصدار ألبومها المصغر الأول "SAY MY NAME". واستمرارا لنشاطها، طرحت الفرقة ألبومها المصغر الثاني "My Name Is..." هذا الربيع، وتواصل منذ ذلك الحين تحقيق نجاحات وأنشطة مكثفة على الصعيدين المحلي والدولي.