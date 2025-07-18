فرقة مونستا إكس تحتفل بالذكرى العاشرة وتصدر ألبوما جديدا في سبتمبر

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عقدت فرقة مونستا إكس مؤتمرا صحفيا في فندق كونراد سيول يوئيدو بعد ظهر يوم 16 يوليو، وذلك احتفالا بذكراها السنوية العاشرة. وقد أنهى كيهيون مؤخرا خدمته العسكرية، ليكون بذلك القطعة الأخيرة التي أكملت شمل الفرقة من جديد. وبهذه المناسبة، صرح كيهيون قائلا: "إن الاحتفال بمرور 10 سنوات هو هدية عظيمة، وما زلت لا أصدق ذلك". وأضاف: "أنا ممتن لزملائي، وممتن مرة أخرى لحب المعجبين. لن نكتفي بما حققناه، وسنمضي قدما دون تراجع".

ومنذ ترسيمها في عام 2015، نجحت فرقة مونستا إكس في تحقيق إنجازات مهمة بشكل تدريجي. فابتداء من عام 2018، أصبحت أول فرقة كيبوب تشارك ثلاث مرات في جولة"Jingle Ball" ، وهي أكبر حفل موسيقي سنوي محلي تستضيفه إذاعة iHeartRadio الأمريكية. علاوة على ذلك، في عام 2020، دخل ألبومهم الأمريكي الأول "ALL ABOUT LUV" في المركز الخامس على مخطط بيلبورد الرئيسي للألبومات "Billboard 200".

وفيما يتعلق بمسيرة مونستا إكس على مدار السنوات العشر الماضية، استذكر هيونغ وون قائلا: "أتذكر جولتنا العالمية الأولى. الشعور والتأثر عند مواجهة المعجبين البعيدين وجها لوجه لا يزال لا يُنسى". من جانبه، تذكر مين هيوك قائلا: "أتذكر أيامنا الأولى عندما كنا نقيم لقاءات مصغرة للمعجبين مع مونبيبي (قاعدة المعجبين الرسمية) في الحديقة. الذكريات التي تبادلناها في أثناء الجلوس على الأرض والتفاعل معهم أمور ثَمينة بالنسبة لي".

واحتفالا بالذكرى العاشرة، ستقيم فرقة مونستا إكس حفل "2025 MONSTA X CONNECT X" لمدة ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 يوليو، في قبة KSPO بحديقة أولمبيك في سونغ با غو، سيول. ويحمل موضوع هذا الحفل، "CONNECT X"، دلالة على القصة المتصلة بلا انقطاع بين فرقة مونستا إكس ومعجبيها مونبيبي.

وقد كشف هيونغ وون عن ثقته في الحفل، موضحا: "ركزنا على العروض التي يرغب مونبيبي في رؤيتها عند مشاهدة هذا الحفل، وذلك عند إعداد قائمة الأغاني". وأضاف كي هيون: "نظرا لأن مونبيبي انتظروا هذا الحفل لفترة طويلة، فقد أعددنا عرضا يبرز جوهر ونخبة أنشطتنا على مدار 10 سنوات".

وبعد اختتام حفلات سيول، ستتجه فرقة مونستا إكس إلى اليابان. حيث يواصلون فعاليات "2025 MONSTA X CONNECT X" في يوكوهاما بيات أرينا إم إم يومي 27 و 28 أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصدروا ألبوما جديدا في أوائل سبتمبر.