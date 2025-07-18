بيغ هيت ميوزيك تُطلق فرقة فتيان جديدة من 5 أعضاء في 18 أغسطس

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تستعد شركة بيغ هيت ميوزيك، موطن فرقتي BTS وTXT، لتقديم فرقة فتيان جديدة تماما. يأتي هذا الإعلان بعد ست سنوات كاملة على ترسيم فرقة TXT في عام 2019، مما يثير حماس عشاق الكيبوب حول العالم.

تتألف الفرقة المرتقبة من خمسة أعضاء موهوبين: مارتن، جيمس، جوهون، سونغهيون، وكونهو. ومن المقرر أن يبدأ هؤلاء الفنانون الشباب رحلتهم الفنية رسميا في 18 أغسطس القادم.

ووصفت الشركة أعضاء الفرقة بأنهم "فريق من المبدعين الشباب" يتميزون بـ"حس جديد وفريد تماما" في إنتاج الموسيقى، وتصميم الرقصات، وإنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ويؤكد البيان الصحفي أن الأعضاء الخمسة، وجميعهم في سن المراهقة، يمتلكون قدرات إبداعية ملحوظة في مجالات متنوعة، بما في ذلك كتابة الكلمات، التلحين، الأداء، وتصوير الفيديو، مستلهمين إبداعاتهم من قصصهم وتجاربهم الشخصية. وما يميزهم بشكل خاص هو نهجهم في "الإبداع المشترك"، حيث لا يقتصر أي منهم على موقع أو دور محدد.

تتجلى موهبة هؤلاء المبدعين المراهقين الفريدة في مشاركتهم، حتى قبل ترسيمهم، في ابتكار الموسيقى وتصميم الرقصات لفنانين كبار تحت مظلة هايب. على سبيل المثال، تم إدراج اسم مارتن في قائمة الملحنين لأغاني شهيرة مثل "Deja Vu" و "Miracle"لفرقة TXT، بالإضافة إلى أغنيتهم الجديدة "Beautiful Strangers" التي ستصدر في 21 يوليو. كما شارك في أعمال أخرى مثل "Outside" لـ Enhypen، و"Pierrot" لـ Le Sserafim، و"Magnetic" لـ .ILLITأما جيمس، فقد ساهم في تصميم رقصات أغاني "Deja Vu" لـ TXTو"Magnetic"، "Cherish (My Love)"، و "Tick-Tack"لـ .ILLITكما تعاون مع مارتن في إنتاج أغاني"Deja Vu"، "Miracle"، و ."Magnetic"

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات التفصيلية حول الأعضاء الآخرين والفرقة بشكل تدريجي في المستقبل، مما سيزيد من ترقب الجماهير لظهورهم الأول.