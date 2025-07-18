فرقة A2O MAY من إنتاج لي سو مان تواصل صعودها في قوائم الراديو الأمريكية

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نجحت فرقة الفتيات العالميةA2O MAY ، التي أطلقها المنتج العام السابق لـ SM إنترتينمنت، لي سو مان، في دخول قوائم الراديو الأمريكية الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقا لمخطط Mediabase Top 40 للراديو الأمريكي الرئيسي، الصادر يوم 14 يوليو بالتوقيت المحلي، حافظت A2O MAY على وجودها في المخطط للأسبوع الثالث على التوالي بأغنيتها المنفردة الثانية ."BOSS" وقد شهدت الأغنية صعودا بمركزين هذا الأسبوع، لتستقر في المركز 32 بعد أن كانت في المركز 34 الأسبوع الماضي. الملفت للنظر أن هذه القائمة تضم فنانين عالميين بارزين مثل أريانا غراندي، وإد شيران، وتشارلي إكس سي إكس، مما يؤكد على الإنجاز الكبير للفرقة.

وفي سياق متصل، لم يقتصر نجاح "BOSS" على الولايات المتحدة، فبعد إصدارها، احتلت الأغنية المرتبة الأولى في مخطط الأغاني الجديدة والمرتبة الثامنة في مخطط الأغاني الساخنة على QQ Music، وهي إحدى أكبر منصات الموسيقى في الصين. وبناء على هذا الأداء المميز، ظهرت الفرقة لاحقا في البرنامج الموسيقي "Chinese Music TOP Chart" الذي تبثه قناة CCTV الحكومية الصينية.