غدير يماني: غرس حب القراءة لدى الأطفال

وفي مقابلة عبر الهاتف الدولي بين العاصمة الكورية سيول ومدينة الظهران في شرق المملكة العربية السعودية حيث يوجد مركز "إثراء"، تقول الأستاذة/ "غدير يماني" اختصاصية البرامج الثقافية في مكتبة "إثراء"، إن المعرض بمثابة منصة ثقافية متكاملة مخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 14 سنة، مع توفير برامج ثقافية مميزة للأطفال فوق 14 سنة، بهدف غرس حب القراءة لدى الأطفال وتقديم تجربة تفاعلية تجمع بين الكتب والأنشطة الإبداعية، موضحة أن المعرض ضم حوالي ستة آلاف عنوان من الكتب باللغتين العربية والإنغليزية، إلى جانب عدد من الكتب الكورية.

نظّم مركز الملك عبد العزيز الثقافي، "إثراء"، مؤخرا، "مهرجان الصغار" الثقافي الذي تضمن الدورة الخامسة من معرض الكتاب للأطفال.





وتقول الأستاذة/ غدير يماني إنه تم اختيار كوريا الجنوبية كضيف شرف في هذه الدورة نظرا لخبرتها في أدب الأطفال والتقدير العالمي الذي حصل عليه المؤلفون والكُتّاب الكوريون المتخصصون في أدب الطفل.

وتضيف الأستاذة/ غدير يماني أن لديهم في مركز إثراء منهجية للتعلم تشمل تصميم برامج مخصصة للزائرين بعد دراسة الاحتياجات بواسطة فريق ذي تخصصات متنوعة، بهدف تثقيف جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال.

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