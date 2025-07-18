في اليوم الذي ذهب فيه الشاعر "يُون صُن-دو" إلى "ديه هنغ غسا"، جاءت زخة مطر قوية، فكتب أبياتًا قال فيها:

صوت الماء يرتفع

وعندما جلست على صخرة في الجزيرة تزايدت الغيوم

أيا زخة المطر التي تمسكت بي

قد أصبح الجبل الأخضر موضوعًا للشعر

ويبدو أن المنظر كان خلابًا، إذ سرعان ما تبخرت رغبة الشاعر في العودة إلى منزله، وكتب أنه بدلًا من العصا التي يستند إليها ليعود إلى منزله، سيحمل كوبًا من الخمر.





فنان من التراث: "وانغ سان-أك 왕산악"

هو "وانغ سان-أك 왕산악" الذي ابتكر آلة الكومونغو في عصر كوغوريو. وقد ذكر كالتالي في سجل الممالك الثلاثة التاريخي:

في البداية، أرسل شخص من ممكلة جين-نارا آلة "تشيل هيون غم"، ولكن أهل مملكة كوغوريو رغم أنهم كانوا يعرفون أنها آلة موسيقية، لم يكونوا يعرفون كيفية عزفها أو استخدامها، فأعلنوا عن مكافأة كبرى لمن يستطيع أو يعزف هذه الآلة الغريبة. فتوصل "وانغ سان-أك" إلى طريقة احتفظ بها بنفس شكل الآلة، ولكنه غير الطريقة التي تحتاجها الآلة لعزفها، وألف لحنًا ليعزف عليها، ويقال إنه حين عزف، جاء طائر كركي أسود ليرقص على أنغامه، وقد أطلق على الآلة في البداية اسم: "هيون هاك كم 현학금" ثم تغيرت إلى "هيون غم".

وكما يتبين لنا من النص السابق، فقد كان للآلة شكل مختلف في البداية، ولكن لا سبيل لنعرف كيف كانت تبدو في البداية، ولا ماهية التعديلات التي أدخلها "وانغ سان-أك" عليها.

ولكن الأكيد هو أن "وانغ سان-أك" بعد ابتكار الكومونغو، سرعان ما ألف لها أكثر من 100 مقطوعة. وبالنظر إلى ما قيل عن الكركي الراقص، فيبدو أن الموسيقى كانت هادئة جميلة لا تفزع حتى الطيور، فهي موسيقى جميلة مستوحاة من الطبيعة.





أغاني كيونغي جابغا

تتميز أغاني كيونغي جابغا بتنوعها، فمنها الأغاني التي يرقص فيها مطربو "صن سوري 선소리" وهم يغنون، وتعرف باسم "صُن سوري سان تاريونغ 선소리산타령"، وهناك الأغاني التي يغنيها المطربون وهم جالسون في هدوء، مثل أغاني "جوا تشانغ 좌창". وقد توارثت الأجيال اثني عشر أغنية من أغاني "جوا تشانغ"، ولذلك تعرف أيضًا باسم "شيبي جابغا 십이잡가" أو: أغاني الجابغا الاثني عشر.





بيونغ يانغ: درة المدن

هناك مثل شعبي تراثي يقول "حتى منصب حاكم بيونغ يانغ سأتركه إن كرهته" وهو ما يشير إلى أن المرء إن كان ينفر من أمر ما فلا يمكن أن يُجبر عليه، مهما كان ذلك الأمر جيدًا أو مهما في عيون الآخرين. وقد اختير منصب حاكم بيونغ يانغ بالذات مثالًا لهذه الحكمة المتوارثة لأنه كان منصبًا شديد التميز والأهمية، حتى أنه كان يصعب على أي شخص عادي أن يرفضه. وكانت بيونغ يانغ تتميز بعدة أشياء، مثل مناظرها الطبيعية الخلابة، وقد وصلتنا الكثير من اللوحات القديمة التي رسمها الناس في الماضي لجمال بيونغ يانغ. فقد كانت عاصمة مملكة كوغوريو القديمة، وقد طالب الناس في ممكلة كوريو بجعلها عاصمة البلاد، لشدة تميزها ولأنها كانت عاصمة الثقافة والفنون. وفي عصر جوسون، كانت محطة يجب على كل سفير ذاهب من وإلى الصين وجوسون أن يمر عليها. وكان من يتولى حكم بيونغ يانغ غالبًا من أصحاب العلاقات القوية جدًّا مع ذوي النفوذ.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "Passing Rain" بأداء "سُوم 숨"

- "دينامو سوب 대나무숲" أو: غابة الخيزران، بصوت "جانغ ميونغ-صو" وأداء "هند بن باك هان-غيول 핸드팬 박한결"

- أغنية "Illusion" بعزف "تشو ميونغ-هوا 최명화" على السنغ-هوانغ

- الفصلين الأوليين من "سان ريونغ سان" ضمن مقطوعة "يونغ سان هوي سانغ" بعزف "لي سيه-هوان" على الكومونغو

- مقطوعة "جايورون سيه إيغيه 자유로운 새에게" أو: إلى الطائر الحر، أداء: "كومونغو فاكتوري 거문고팩토리"

- أغنية "بونغو 풍구" لـ"ييه غيول باند 예결밴드"

- "بيونغ يانغا" بصوت "كانغ هيو-جُو 강효주" وعزف "يُون صو-كيونغ 윤서경" على الآجنغ

- مقطوعة "كانغ وون دو آريرانغ"، بعزف "لي سل-غي" على الكاياغم