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الكويت تختار السيارة جينيسيس جي 90 الكورية كسيارة رسمية للمراسم والفعاليات

#أخبار كورية عربية l 2025-07-18

لقاء الجمعة

الصورة:  هيون ديه موتور
أعلنت مجموعة "هيون ديه موتور" الكورية يوم الاثنين الماضي أنه تم اختيار سيارتها الفاخرة موديل "جينيسيس جي 90" لتكون السيارة الرسمية للفعاليات والمهام البروتوكولية لوزارة الداخلية الكويتية.
وبموجب الصفقة التي تم توقيعها بهذا الشأن، ستقوم هيون ديه موتور بتزويد وزارة الداخلية الكويتية بـ40 سيارة من هذا الطراز لاستخدامها في المراسم والفعاليات، و7 أخرى للاستخدام في المهام البروتوكولية.
وقد تم إنتاج جميع تلك السيارات بما يتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية التي أقرتها هيئة النقل الكويتية.
وأكدت "هيون ديه موتور" أن هذا الاختيار يؤكد الثقة الراسخة التي تكنها الحكومة الكويتية في الجودة العالية والسلامة الفائقة التي تتمتع بها سيارتها موديل "جينيسيس جي 90".
وتعتزم "هيون ديه موتور" استغلال هذه الفرصة كنقطة انطلاق لتعزيز وجودها وترسيخ مكانتها كعلامة فاخرة في أسواق الشرق الأوسط.
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