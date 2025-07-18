المركز الثقافي الكوري في القاهرة يقيم فعاليات أسبوع الثقافة الكورية

أقام المركز الثقافي الكوري في القاهرة فعاليات أسبوع الثقافة الكورية لعام 2025 خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من يوليو الجاري.

وتم إطلاق فعاليات أسبوع الثقافة الكورية بحفل موسيقي يسلط الضوء على جمال وتنوع الثقافة الكورية التي تعد مزيجا ينبض بالحياة ويجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وفي حفل الافتتاح الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفُسطاط، قدمت فرقة "سانغ جارو" الكورية الشهيرة مزيجا موسيقيا شعبيا بطريقة مبتكرة من خلال دمج الألحان الكورية التقليدية مع الجاز والروك آند رول.

والهدف من تنظيم فعاليات أسبوع الثقافة الكورية التي تأتي استجابة للاهتمام المتزايد بالفنون والثقافة الكورية في مصر، هو إعادة تقديم الموروثات التقليدية بلمسة عصرية، عبر تجربة ثرية ومتعددة الأوجه تضم الموسيقى والرقص والأزياء والقصص المصورة.

وضمن فعاليات هذا العام، تم أيضا تقديم مجموعة من التجارب الثقافية، بما في ذلك معرض للزي الكوري التقليدي "هان بوك"، وكيفية صناعة إكسسوارات الهان بوك من خلال المشاركة في ورش عمل متخصصة.

كما تم تنظيم معرض للآلات الموسيقية التقليدية الكورية لتوفير فرصة للزوار لاستكشاف التراث الموسيقي الكوري من خلال عرض تفاعلي للآلات الموسيقية.

وبالتوازي مع ذلك، يستضيف المركز الثقافي الكوري في مقره بالدقي معرضا للقصص المصورة طوال شهر يوليو الجاري.

وقد اختتمت فعاليات أسبوع الثقافة الكورية أمس الخميس بالجولة التمهيدية المصرية لمهرجان الكيبوب العالمي، الذي يوفر فرصة للشباب المصري لإظهار شغفهم بالكيبوب، والتنافس على المشاركة في الجولة النهائية التي ستقام لاحقا هذا العام.